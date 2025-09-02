233 0
В августе РФ потеряла почти 29 тысяч военных и более 1,3 тысячи артсистем, - Минобороны
В течение августа российская армия понесла значительные потери на фронте, пытаясь давить на украинскую оборону многочисленными атаками пехоты.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
За 31 день августа безвозвратные и санитарные потери личного состава врага составили 28 790 человек, что равняется более двум дивизиям.
Также украинские военные вели активную контрбатарейную борьбу - уничтожили или повредили 1 304 единицы вражеских артиллерийских систем. Это почти 73 артдивизиона.
Кроме того, Силы обороны вывели из строя 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн. Потери российской бронетехники в августе составили 87 танков и 161 боевую бронированную машину.
