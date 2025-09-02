У серпні РФ втратила майже 29 тисяч військових та понад 1,3 тисячі артсистем, - Міноборони

Упродовж серпня російська армія зазнала значних втрат на фронті, намагаючись тиснути на українську оборону чисельними атаками піхоти.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За 31 день серпня безповоротні та санітарні втрати особового складу ворога склали 28 790 осіб, що дорівнює понад двом дивізіям.

Також українські військові вели активну контрбатарейну боротьбу - знищили або пошкодили 1 304 одиниці ворожих артилерійських систем. Це майже 73 артдивізіони.

Крім того, Сили оборони вивели з ладу 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн. Втрати російської бронетехніки у серпні склали 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

