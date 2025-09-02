РУС
Рашисты оккупировали Воскресенку в Донецкой области, продвигаются в Днепропетровской и Харьковской областях, - DeepState

Российские захватчики оккупировали Воскресенку в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Воскресенку, а также продвинулся вблизи Малиевки и Каменки.

Уточнена ситуация вблизи Дачного", - отметили там.

Россияне оккупировали Воскресенку в Донецкой области. Что известно?
Фото: DeepState
Донецкая область (10657) боевые действия (4803) Днепропетровская область (4414) Харьковская область (1525) Синельниковский район (218) Волновахский район (351) Купянский район (377) Малиевка (7) Воскресенка (10) Каменка (7) Дачное (1) DeepState (253)
Сортировать:
А до яких пір не вистачатиме дронів? Дрони взмозі зупинити просування орків
02.09.2025 11:25 Ответить
Там нажаль років як гімна.
І паперу на гроші теж.
02.09.2025 11:30 Ответить
А Боневтік Потіжно - Брехливий продовждує розповідати казочки по шмарафону. Скільки я себе пам'ятаю, то на кожному підприємстві де працювали менеджери (керівники) які на протязі кварталу погіршують показники, то їх миттєво замінюють. А Найвєлічайший Лідор Всесвіту валить сьомий рік і сидить і в щось не дує, тільки позвільняв всіх притомних людей, зробивши з них козлів відпущення.
02.09.2025 11:27 Ответить
На дніпропетровщину ще не зайшли, то просто просування
02.09.2025 11:32 Ответить
 
 