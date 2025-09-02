Рашисты оккупировали Воскресенку в Донецкой области, продвигаются в Днепропетровской и Харьковской областях, - DeepState
Российские захватчики оккупировали Воскресенку в Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Воскресенку, а также продвинулся вблизи Малиевки и Каменки.
Уточнена ситуация вблизи Дачного", - отметили там.
І паперу на гроші теж.