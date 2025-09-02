Рашисти окупували Воскресенку на Донеччині, мають просування на Дніпропетровщині та Харківщині, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували Воскресенку на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Воскресенку, а також просунувся поблизу Маліївки та Кам'янки.
Уточнено ситуацію поблизу Дачного", - зазначили там.
