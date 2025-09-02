УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
2 757 7

Рашисти окупували Воскресенку на Донеччині, мають просування на Дніпропетровщині та Харківщині, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Воскресенку на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Воскресенку, а також просунувся поблизу Маліївки та Кам'янки.

Уточнено ситуацію поблизу Дачного", - зазначили там.

Також читайте: Сили оборони зірвали спробу прориву ворога у Мирноград на Донеччині, - DeepState

Росіяни окупували Воскресенку на Донеччині. Що відомо?
Фото: DeepState
Росіяни окупували Воскресенку на Донеччині. Що відомо?
Фото: DeepState
Росіяни окупували Воскресенку на Донеччині. Що відомо?
Фото: DeepState

Автор: 

Донецька область (9480) бойові дії (4559) Дніпропетровська область (4203) Харківська область (1543) Синельниківський район (217) Волноваський район (352) Куп’янський район (375) Маліївка (7) Воскресенка (10) Кам’янка (8) Дачне (1) DeepState (250)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до яких пір не вистачатиме дронів? Дрони взмозі зупинити просування орків
показати весь коментар
02.09.2025 11:25 Відповісти
Там нажаль років як гімна.
І паперу на гроші теж.
показати весь коментар
02.09.2025 11:30 Відповісти
нічого дрони не зупинять, якщо за ними нічого немає, порожній окоп, а у нас саме так
показати весь коментар
02.09.2025 12:32 Відповісти
порожні окопи призводять до втрати операторів.
показати весь коментар
02.09.2025 12:34 Відповісти
А Боневтік Потіжно - Брехливий продовждує розповідати казочки по шмарафону. Скільки я себе пам'ятаю, то на кожному підприємстві де працювали менеджери (керівники) які на протязі кварталу погіршують показники, то їх миттєво замінюють. А Найвєлічайший Лідор Всесвіту валить сьомий рік і сидить і в щось не дує, тільки позвільняв всіх притомних людей, зробивши з них козлів відпущення.
показати весь коментар
02.09.2025 11:27 Відповісти
На дніпропетровщину ще не зайшли, то просто просування
показати весь коментар
02.09.2025 11:32 Відповісти
Вже на Дніпропетровщини. І коли ж почнеться мобілізація молодих відставників, із яких в ЗСУ лише 1 із 40, силовиків, що й досі заброньовані на 90-100%, офіцерів, що вічно чекають воса, охоронців, що стоять і охороняють дерева в містах..? Хапання доходяг не дає результату.
показати весь коментар
02.09.2025 12:10 Відповісти
 
 