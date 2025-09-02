Министр обороны Эстонии Певкур: США менее оптимистично смотрят на переговоры с Россией

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что администрация США сейчас менее оптимистично настроена относительно возможности переговоров с Россией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Певкура, в Белом доме хорошо понимают, что президент РФ Владимир Путин "не желает вести переговоры".

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп не ведет дипломатические переговоры самостоятельно, а за результат отвечает его команда.

"Неоднократные попытки посадить за один стол президента Украины Владимира Зеленского и Путина не увенчались успехом. Глядя на то, что происходит в Украине, не видно, чтобы происходил какой-то перелом. Скорее, с наступлением осени в США начинает играть повышенную роль американская внутренняя политика", - сказал Певкур.

