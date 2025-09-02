Міністр оборони Естонії Певкур: США менше оптимістично дивляться на переговори з Росією

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур переконаний, що адміністрація США нині менш оптимістично налаштована щодо можливості переговорів із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Певкура, у Білому домі добре розуміють, що президент РФ Володимир Путін "не бажає вести переговори".

Він також наголосив, що Дональд Трамп не веде дипломатичні переговори самостійно, а за результат відповідає його команда.

"Неодноразові спроби посадити за один стіл президента України Володимира Зеленського і Путіна не увінчалися успіхом. Дивлячись на те, що відбувається в Україні, не видно, щоб відбувався якийсь перелом. Швидше, з настанням осені в США починає відігравати підвищену роль американська внутрішня політика", - сказав Певкур.

