Продолжается работа над поддержкой Украины на переговорах с РФ, чтобы обезопасить ее от угроз в будущем, - Рютте

На этой неделе ведется большая работа, чтобы обеспечить поддержку Украины в двусторонних или трехсторонних переговорах, чтобы гарантировать, в частности, что Россия придерживается любого соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Люксембурге.

"Для того, чтобы мир был длительным, Украина нуждается не только в своих сильных Вооруженных силах, которые в любом случае станут первым защитным барьером для Украины после долгосрочного перемирия и соглашения о сокращении вооружения. И НАТО помогает им строить их будущие силы", - сказал Рютте.

По его словам, "для длительного мира также необходим второй защитный барьер, и это то, что мы сейчас называем гарантиями безопасности от друзей и партнеров Украины. США, Европа и другие страны сейчас определяют их, как вы знаете (...) во многих форматах".

"Также на этой неделе ведется большая работа, чтобы, когда Украина присоединилась к этим двусторонним или трехсторонним переговорам, она имела непоколебимую поддержку и, следовательно, была уверена, что Россия придерживается какого-либо соглашения и после его заключения больше никогда не будет угрожать украинской территории", - добавил Рютте.

Он отметил также роль США и лично президента Дональда Трампа в достижении мира в Украине.

"Когда речь идет об Украине, президент Трамп поставил прекращение этой жестокой войны своим главным приоритетом. Он вывел переговоры с Путиным из тупика, начиная с февраля, проводя с ним телефонные разговоры, а также недавно, несколько недель назад, пообещав участие США в гарантиях безопасности Украины", - сказал Рютте и напомнил, что "две недели назад мы встретились в Вашингтоне с президентом США и многими европейскими лидерами, чтобы помочь ему, поддержать его в продвижении мира и безопасности".

