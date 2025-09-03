Триває робота над підтримкою України на перемовинах з РФ, щоб убезпечити її від загроз у майбутньому, - Рютте
Цього тижня ведеться велика робота, щоб забезпечити підтримку України у двосторонніх чи тристоронніх переговорах, щоб гарантувати, зокрема, що Росія дотримається будь-якої угоди.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції в Люксембурзі.
"Для того, щоб мир був тривалим, Україна потребує не тільки власних сильних збройних сил, які в будь-якому разі стануть першим захисним бар'єром для України після довгострокового перемир'я та угоди про скорочення озброєння. І НАТО допомагає їм будувати їхні майбутні сили", - сказав Рютте.
За його словами, "для тривалого миру також необхідний другий захисний бар'єр, і це те, що ми зараз називаємо гарантіями безпеки від друзів і партнерів України. США, Європа та інші країни зараз визначають їх, як ви знаєте (…) у багатьох форматах".
"Також цього тижня ведеться велика робота, щоб, коли Україна приєдналася до цих двосторонніх або тристоронніх переговорів, вона мала непохитну підтримку і, отже, була впевнена, що Росія дотримається будь-якої угоди і після її укладення більше ніколи не загрожуватиме українській території", - додав Рютте.
Він наголосив також на ролі США та особисто президента Дональда Трампа у досягненні миру в Україні.
"Коли йдеться про Україну, президент Трамп поставив припинення цієї жорстокої війни своїм головним пріоритетом. Він вивів переговори з Путіним із глухого кута, починаючи з лютого, проводячи з ним телефонні розмови, а також нещодавно, кілька тижнів тому, пообіцявши участь США у гарантіях безпеки України", - сказав Рютте та нагадав, що "два тижні тому ми зустрілися у Вашингтоні з президентом США та багатьма європейськими лідерами, щоб допомогти йому, підтримати його у просуванні миру та безпеки".
