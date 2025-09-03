Після зустрічі "Коаліції охочих" ми отримаємо чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив на спільній пресконференції в Брюсселі з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Завтра відбудеться важлива зустріч. Тому я сподіваюся, що завтра або післязавтра ми отримаємо чітке уявлення про те, що ми можемо досягти спільно", - сказав Рютте.

Він зауважив, що це дозволить ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб з'ясувати, яку участь США братимуть у гарантіях безпеки і який це матиме вигляд.

Рютте додав, що якщо почнуться двосторонні або тристоронні зустрічі з росіянами, зокрема, на рівні лідерів, буде вкрай важливо заздалегідь мати ясність у питанні гарантій безпеки для України. Оскільки для українців є один головний пріоритет: якщо війна закінчиться, "вони хочуть, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася, щоб росіяни не намагалися захопити жодного квадратного кілометра України".

