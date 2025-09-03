УКР
Новини Гарантії безпеки для України
280 8

Після зустрічі "Коаліції охочих" ми отримаємо чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України, - Рютте

Рютте про зустріч Коаліції охочих

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що після зустрічі "Коаліції охочих" з'явиться чітке уявлення щодо гарантій безпеки для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Рютте заявив на спільній пресконференції в Брюсселі з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Завтра відбудеться важлива зустріч. Тому я сподіваюся, що завтра або післязавтра ми отримаємо чітке уявлення про те, що ми можемо досягти спільно", - сказав Рютте.

Він зауважив, що це дозволить ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб з'ясувати, яку участь США братимуть у гарантіях безпеки і який це матиме вигляд.

Рютте додав, що якщо почнуться двосторонні або тристоронні зустрічі з росіянами, зокрема, на рівні лідерів, буде вкрай важливо заздалегідь мати ясність у питанні гарантій безпеки для України. Оскільки для українців є один головний пріоритет: якщо війна закінчиться, "вони хочуть, щоб така ситуація ніколи більше не повторилася, щоб росіяни не намагалися захопити жодного квадратного кілометра України".

Рютте Марк (510) гарантії безпеки (249) Коаліція охочих (43)
Чітке уявлення про ніщо. Зате чітке...
03.09.2025 12:38 Відповісти
Про їх відсутність
03.09.2025 12:38 Відповісти
Наведем різкість - Рютте
03.09.2025 12:38 Відповісти
Окрім уявлення про уявлення ніхто нічого не отримає. "Коаліція євнухів" працює.
03.09.2025 12:39 Відповісти
Як вже задрала ця коаліція охочих да не можущих імпотентів. Це як старі пердуни ходять на сільську дискотеку щоб посидіти да поспостерігати як інші гуляють
03.09.2025 12:42 Відповісти
Не може існувати сіра діра між Росією й ЄС, якій дали якісь параметри безпеки. Це типу сіра зона по якій можна стріляти й ніхто не несе відповідальності. Був колись роділ Германії по тонкій лінії, й усі жили мирно. Вихід до миру тільки через прийняття теперішньої України до ЄС. Й встановлення миру по тонкій червоній лінії між Росією й ЄС. Щодо оцього - ніхто в історії ше не додумувався давати гарантії безпеки на конфлікт.
03.09.2025 12:44 Відповісти
поки ще не пізно ви формуйте не коаліцію охочих (сцикливих), а формуйте Антипутінську коаліцію згідно статті 51 Статуту ООН і згідно проголосованих резолюцій на Генасамблеї ООН у яких рашку визнали агресором і заводьте ці всі війська в Україну для допомоги ЗСУ у відбитті рашистської агресії.
03.09.2025 12:47 Відповісти
Коаліція суходрочих, а не охочих, мля...
03.09.2025 12:49 Відповісти
 
 