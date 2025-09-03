После встречи "Коалиции желающих" мы получим четкое представление о гарантиях безопасности для Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется, что после встречи "Коалиции желающих" появится четкое представление относительно гарантий безопасности для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.
"Завтра состоится важная встреча. Поэтому я надеюсь, что завтра или послезавтра мы получим четкое представление о том, что мы можем достичь совместно", - сказал Рютте.
Он отметил, что это позволит еще интенсивнее взаимодействовать с американской стороной, чтобы выяснить, какое участие США будут принимать в гарантиях безопасности и как это будет выглядеть.
Рютте добавил, что если начнутся двусторонние или трехсторонние встречи с россиянами, в частности, на уровне лидеров, будет крайне важно заранее иметь ясность в вопросе гарантий безопасности для Украины. Поскольку для украинцев есть один главный приоритет: если война закончится, "они хотят, чтобы такая ситуация никогда больше не повторилась, чтобы россияне не пытались захватить ни одного квадратного километра Украины".
1) можливий вступ України до НАТО лише після її перемоги
2) це буде довгий процес з купою умов
3) готові й надалі підтримувати трішки зброєю, грошима, а головне - морально
Бо у всіх трьох страшенно свербить вєлічіє.