После встречи "Коалиции желающих" мы получим четкое представление о гарантиях безопасности для Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется, что после встречи "Коалиции желающих" появится четкое представление относительно гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Завтра состоится важная встреча. Поэтому я надеюсь, что завтра или послезавтра мы получим четкое представление о том, что мы можем достичь совместно", - сказал Рютте.

Он отметил, что это позволит еще интенсивнее взаимодействовать с американской стороной, чтобы выяснить, какое участие США будут принимать в гарантиях безопасности и как это будет выглядеть.

Рютте добавил, что если начнутся двусторонние или трехсторонние встречи с россиянами, в частности, на уровне лидеров, будет крайне важно заранее иметь ясность в вопросе гарантий безопасности для Украины. Поскольку для украинцев есть один главный приоритет: если война закончится, "они хотят, чтобы такая ситуация никогда больше не повторилась, чтобы россияне не пытались захватить ни одного квадратного километра Украины".

