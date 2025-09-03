РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
445 10

После встречи "Коалиции желающих" мы получим четкое представление о гарантиях безопасности для Украины, - Рютте

Рютте о встрече Коалиции желающих

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте надеется, что после встречи "Коалиции желающих" появится четкое представление относительно гарантий безопасности для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Рютте заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Завтра состоится важная встреча. Поэтому я надеюсь, что завтра или послезавтра мы получим четкое представление о том, что мы можем достичь совместно", - сказал Рютте.

Он отметил, что это позволит еще интенсивнее взаимодействовать с американской стороной, чтобы выяснить, какое участие США будут принимать в гарантиях безопасности и как это будет выглядеть.

Также читайте: Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Необходимо учитывать, как это будет влиять на планы НАТО

Рютте добавил, что если начнутся двусторонние или трехсторонние встречи с россиянами, в частности, на уровне лидеров, будет крайне важно заранее иметь ясность в вопросе гарантий безопасности для Украины. Поскольку для украинцев есть один главный приоритет: если война закончится, "они хотят, чтобы такая ситуация никогда больше не повторилась, чтобы россияне не пытались захватить ни одного квадратного километра Украины".

Также читайте: "Коалиция желающих" обсудит гарантии безопасности и помощь Украине 4 сентября, - Мерц

Автор: 

Рютте Марк (467) гарантии безопасности (247) Коалиция желающих (42)
Топ комментарии
+6
Чітке уявлення про ніщо. Зате чітке...
03.09.2025 12:38 Ответить
03.09.2025 12:38 Ответить
+5
Окрім уявлення про уявлення ніхто нічого не отримає. "Коаліція євнухів" працює.
03.09.2025 12:39 Ответить
03.09.2025 12:39 Ответить
+4
Як вже задрала ця коаліція охочих да не можущих імпотентів. Це як старі пердуни ходять на сільську дискотеку щоб посидіти да поспостерігати як інші гуляють
03.09.2025 12:42 Ответить
03.09.2025 12:42 Ответить
Чітке уявлення про ніщо. Зате чітке...
03.09.2025 12:38 Ответить
03.09.2025 12:38 Ответить
Про їх відсутність
03.09.2025 12:38 Ответить
03.09.2025 12:38 Ответить
Наведем різкість - Рютте
03.09.2025 12:38 Ответить
03.09.2025 12:38 Ответить
Окрім уявлення про уявлення ніхто нічого не отримає. "Коаліція євнухів" працює.
03.09.2025 12:39 Ответить
03.09.2025 12:39 Ответить
Як вже задрала ця коаліція охочих да не можущих імпотентів. Це як старі пердуни ходять на сільську дискотеку щоб посидіти да поспостерігати як інші гуляють
03.09.2025 12:42 Ответить
03.09.2025 12:42 Ответить
Не може існувати сіра діра між Росією й ЄС, якій дали якісь параметри безпеки. Це типу сіра зона по якій можна стріляти й ніхто не несе відповідальності. Був колись роділ Германії по тонкій лінії, й усі жили мирно. Вихід до миру тільки через прийняття теперішньої України до ЄС. Й встановлення миру по тонкій червоній лінії між Росією й ЄС. Щодо оцього - ніхто в історії ше не додумувався давати гарантії безпеки на конфлікт.
03.09.2025 12:44 Ответить
03.09.2025 12:44 Ответить
поки ще не пізно ви формуйте не коаліцію охочих (сцикливих), а формуйте Антипутінську коаліцію згідно статті 51 Статуту ООН і згідно проголосованих резолюцій на Генасамблеї ООН у яких рашку визнали агресором і заводьте ці всі війська в Україну для допомоги ЗСУ у відбитті рашистської агресії.
03.09.2025 12:47 Ответить
03.09.2025 12:47 Ответить
Коаліція суходрочих, а не охочих, мля...
03.09.2025 12:49 Ответить
03.09.2025 12:49 Ответить
можете не збиратись... я й так скажу:

1) можливий вступ України до НАТО лише після її перемоги
2) це буде довгий процес з купою умов
3) готові й надалі підтримувати трішки зброєю, грошима, а головне - морально
03.09.2025 13:26 Ответить
03.09.2025 13:26 Ответить
Пане Рютте, погляньте на Пекін вчора. Отам стояла коаліція охочих уйобків, готових кинути будь-яку частину свого безправного плебсу у м'ясорубку війни.

Бо у всіх трьох страшенно свербить вєлічіє.
03.09.2025 14:05 Ответить
03.09.2025 14:05 Ответить
 
 