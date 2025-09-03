Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу и НАТО в войну с РФ, - Дуда

Украина с самого начала войны с РФ пыталась втянуть в нее Польшу и другие страны НАТО.

Об этом заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Они (украинцы. - Ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего для них, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО", - сказал экс-президент Польши.

По словам Дуды, Украина искала союзников, которые воевали бы на их стороне против РФ. Он добавил, что Польша не могла пойти на это.

Экс-президент Польши также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пытался давить на Варшаву. Он добавил, что осенью 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета, украинский лидер якобы потребовал заявить о том, что это была российская ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда