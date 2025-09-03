Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу и НАТО в войну с РФ, - Дуда
Украина с самого начала войны с РФ пыталась втянуть в нее Польшу и другие страны НАТО.
Об этом заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Они (украинцы. - Ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего для них, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО", - сказал экс-президент Польши.
По словам Дуды, Украина искала союзников, которые воевали бы на их стороне против РФ. Он добавил, что Польша не могла пойти на это.
Экс-президент Польши также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пытался давить на Варшаву. Он добавил, что осенью 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета, украинский лидер якобы потребовал заявить о том, что это была российская ракета.
Сміливість аж зашкалює.
пшеки с полными штанами дерьма учат героический Украинский народ как жить и как воевать???
платити за кожне слово по тарифу
і ці "лідери думок" прикриють свої клюви
- іх троє!
- осьйол не в счот!"
БрутДуда?"😲 (лат. Et tu, BruteDuda?) - це вираз, який приписується Юлієві Цезарю (Коректування моє 😔) під час його вбивства, коли його близький друг, Марк Юній Брут, завдав йому удару кинджалом. Ця фраза стала символом глибокої зради з боку того, кому довіряєш, і використовується в подібних ситуаціях, часто з іронією.
якому довіряли Українці , а жаль 😡
гусарирольники злякались, і війна не втягнулась нікуди
йди купи памперси, бо твої вже протекли
Щоб счезли чортяки!