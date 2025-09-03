РУС
Украина с самого начала пыталась втянуть Польшу и НАТО в войну с РФ, - Дуда

дуда

Украина с самого начала войны с РФ пыталась втянуть в нее Польшу и другие страны НАТО.

Об этом заявил экс-президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Они (украинцы. - Ред.) с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего для них, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО", - сказал экс-президент Польши.

По словам Дуды, Украина искала союзников, которые воевали бы на их стороне против РФ. Он добавил, что Польша не могла пойти на это.

Экс-президент Польши также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский пытался давить на Варшаву. Он добавил, что осенью 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета, украинский лидер якобы потребовал заявить о том, что это была российская ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда

Польша (8645) Дуда Анджей (788) война в Украине (5954)
+53
Ось дуда і відкрив своє СПРАВЖНЄ! так би мовити обличчя, --- Гандон!
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
+47
а ви і обісралися
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
+47
На*уя ви тут потрібні. Ви шахєда боїтеся збити на своїй же території, бо тоді "путєн нападе"
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
а ви і обісралися
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
Польща виявилась неготовою взяти на себе відповідальність з європейську безпеку!
03.09.2025 19:21 Ответить
03.09.2025 19:21 Ответить
Ось дуда і відкрив своє СПРАВЖНЄ! так би мовити обличчя, --- Гандон!
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
штопаний
03.09.2025 19:28 Ответить
03.09.2025 19:28 Ответить
Обличчя Дуди виявилось типовою шовіністичною поляцькою сракою
03.09.2025 20:27 Ответить
03.09.2025 20:27 Ответить
На*уя ви тут потрібні. Ви шахєда боїтеся збити на своїй же території, бо тоді "путєн нападе"
03.09.2025 19:14 Ответить
03.09.2025 19:14 Ответить
сколько ещё не адекватных есть
03.09.2025 19:16 Ответить
03.09.2025 19:16 Ответить
З таким підходом буде воювати поодинці, і казати щоб не втягували НАТО.
03.09.2025 19:17 Ответить
03.09.2025 19:17 Ответить
Бреше, Україна просила тільки зброю.
03.09.2025 19:17 Ответить
03.09.2025 19:17 Ответить
а так здавалося начебто порядна людина
03.09.2025 19:17 Ответить
03.09.2025 19:17 Ответить
ключове слово-здавалося. те що поляки творили на кордоні у той час, то мені НЕ здавалось.
03.09.2025 19:29 Ответить
03.09.2025 19:29 Ответить
Ну намагався , для чого тявкати , останнє слово все одно за тобою . Я маю сумніви в силі і інтелекті нашого намагуна .
03.09.2025 19:18 Ответить
03.09.2025 19:18 Ответить
Вже єкс прєзідент, то можна від ***** гроші гребсти.
03.09.2025 19:19 Ответить
03.09.2025 19:19 Ответить
ДУДА ДУДИТЬ - вже за два роки довиборів хоче захопити парламент?
03.09.2025 19:20 Ответить
03.09.2025 19:20 Ответить
Ми ще не то почуємо і від Макрона і інших, коли вони теж екс стануть.
03.09.2025 19:21 Ответить
03.09.2025 19:21 Ответить
А навіть якщо це так. Нас прийшли вбивати, просто так, ні за що. Просто тому що так захотів ботоксний. Ми і чорта згодні втягнути.
03.09.2025 19:23 Ответить
03.09.2025 19:23 Ответить
О, Дуда мітить на ситну посаду в Газпромє.
03.09.2025 19:25 Ответить
03.09.2025 19:25 Ответить
Прилетіла ракета кацапська,зажмурила польського рольніка,ляхи обісралися ,що треба якось відповісти.Через пару днів мовчання і консультацій зі США,вирішили все скинути на на Україну і не денервовать узкіх.
03.09.2025 19:27 Ответить
03.09.2025 19:27 Ответить
Це так зручно - стояти за парканом, і дивитись, як сусіда вбивають.
Сміливість аж зашкалює.
03.09.2025 19:29 Ответить
03.09.2025 19:29 Ответить
Кожен сам за себе.
03.09.2025 19:30 Ответить
03.09.2025 19:30 Ответить
Пшегандон. Є така порода ляхів.
03.09.2025 19:30 Ответить
03.09.2025 19:30 Ответить
Цікаво , коли вони дружньою делегацією на москву до пуйла поїдуть ? Бо ось це-- " Україна від самого початку війни з РФ намагалася втягнути в неї Польщу , та інші країни НАТО " , як раз то що хоче почути пуйло , поляки виправдовують агресію кацапів , звинувативши українців .
03.09.2025 19:31 Ответить
03.09.2025 19:31 Ответить
краще би помовчав за розумного визнали
03.09.2025 19:31 Ответить
03.09.2025 19:31 Ответить
03.09.2025 19:32 Ответить
03.09.2025 19:32 Ответить
А еще Украинцы хфермерам героически защищавших польскую границу от Украинских женщин и детей, в штаны насрали.
03.09.2025 19:32 Ответить
03.09.2025 19:32 Ответить
Якби Польща не була членом НАТО, а кацап попер би з калінінградської області то поляки б з ****** не воювали. Кацапня пройшлась би до Варшави, посадила якогось Ярузельського і потім діло дійшло б до інших.
03.09.2025 19:34 Ответить
03.09.2025 19:34 Ответить
что ты несешь? поляки обосрались , а не готовились к войне - а их парад с новыми абрамсами и новенькой униформой - это показуха а не подготовка..
пшеки с полными штанами дерьма учат героический Украинский народ как жить и как воевать???
03.09.2025 19:39 Ответить
03.09.2025 19:39 Ответить
до чого вони готовились придурок
03.09.2025 20:00 Ответить
03.09.2025 20:00 Ответить
03.09.2025 19:39 Ответить
03.09.2025 19:39 Ответить
скоро у росії закінчаться гроші
платити за кожне слово по тарифу
і ці "лідери думок" прикриють свої клюви
03.09.2025 19:40 Ответить
03.09.2025 19:40 Ответить
"- орбан, фіцо,...
- іх троє!
- осьйол не в счот!"
03.09.2025 19:41 Ответить
03.09.2025 19:41 Ответить
Сказитись можна, от польська курва
03.09.2025 19:43 Ответить
03.09.2025 19:43 Ответить
Фраза "І ти, Брут Дуда?"😲 (лат. Et tu, Brute Duda?) - це вираз, який приписується Юлієві Цезарю (Коректування моє 😔) під час його вбивства, коли його близький друг, Марк Юній Брут, завдав йому удару кинджалом. Ця фраза стала символом глибокої зради з боку того, кому довіряєш, і використовується в подібних ситуаціях, часто з іронією.
03.09.2025 19:48 Ответить
03.09.2025 19:48 Ответить
І цей здурів....
03.09.2025 19:48 Ответить
03.09.2025 19:48 Ответить
Їого мабуть Трумп покусав, щоби таку херню нести.
03.09.2025 19:55 Ответить
03.09.2025 19:55 Ответить
Зеленскій здатен тільки заклики у відосиках розміщувати. Ось і вся робота на дипломатичному фронті.
03.09.2025 19:57 Ответить
03.09.2025 19:57 Ответить
єстем проросійскім гувняжем , а нє польскім паном гоноровим...
03.09.2025 19:57 Ответить
03.09.2025 19:57 Ответить
І орден від Зе не допоміг. Мати таких друзів -ворогів не треба.
03.09.2025 19:59 Ответить
03.09.2025 19:59 Ответить
Пан Дуда виявився не паном , а продажною курвою і під@расом ,
якому довіряли Українці , а жаль 😡
03.09.2025 20:01 Ответить
03.09.2025 20:01 Ответить
Я не поціновувач Дуди і партії ПіС до якої належить він і новий місцевий яник Навроцький, але що він повинен сказати в інтерв'ю? Що вони обісралися і що Байден і керівники країн НАТО прямо заборонили говорити що то кацапи? Відомо, що всіх собак вішають на слабого, а тут ще і сонцесяйний пересрався з всіма сусідами і прямо послав керівника партії Піс..
03.09.2025 20:16 Ответить
03.09.2025 20:16 Ответить
Курва!
03.09.2025 20:17 Ответить
03.09.2025 20:17 Ответить
Мітить на місце Шредера? Пся крев...
03.09.2025 20:19 Ответить
03.09.2025 20:19 Ответить
Невже всі досі не зрозуміли, що кожен в цій війні переслідує свої інтереси, невже ви всі вірили, що всі нам допомогали без своєї користі.
03.09.2025 20:19 Ответить
03.09.2025 20:19 Ответить
Головне щоб Польща не втягнула НАТО у війну з рашею.
03.09.2025 20:19 Ответить
03.09.2025 20:19 Ответить
Незабаром поляци відкриють другий фронт проти України.Та чого.вже відкрили,тобто все почалося з блокади кордону і по наростаючій.
03.09.2025 20:23 Ответить
03.09.2025 20:23 Ответить
Але гусари рольники злякались, і війна не втягнулась нікуди
03.09.2025 20:32 Ответить
03.09.2025 20:32 Ответить
дУдік
йди купи памперси, бо твої вже протекли
03.09.2025 20:37 Ответить
03.09.2025 20:37 Ответить
Сцикливі ляхи навіть безпілотники над своєю територією не збивають, куди їм воювати.
03.09.2025 20:40 Ответить
03.09.2025 20:40 Ответить
ДУДА В РОЖОК ТРУБИТЬ..... Небо закривають швидко для Ізраїлю..А тут гатять кац..пи БПЛА...а ті мовчать у Варшаві..Шо було?? Мабуть НЛО..тільки не рашисто=фашисто шахед
03.09.2025 20:43 Ответить
03.09.2025 20:43 Ответить
Ну коли Польщу ділитимуть n- ний раз поспіль(попередні рази Польща, мабуть, забула. Звісно, це ж дрібниця, не Волинь), я сподіваюсь, Україна так само відповість.
03.09.2025 21:03 Ответить
03.09.2025 21:03 Ответить
Засмерділо завоняло портянками у коментарях,ЗЕлені гниди і їхні брати москалі тут,як тут!
Щоб счезли чортяки!
03.09.2025 21:12 Ответить
03.09.2025 21:12 Ответить
 
 