УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини
6 011 52

Україна з самого початку намагалась втягнути Польщу і НАТО у війну з РФ, - Дуда

дуда

Україна від самого початку війни з РФ намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО.

Про це заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вони (українці - ред.) із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще для них, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО", - сказав експрезидент Польщі.

За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти РФ. Він додав, що Польща не могла піти на це.

Експрезидент Польщі також сказав, що президент України Володимир Зеленський намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заявити про те, що це була російська ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі у війні проти РФ, - Дуда

Автор: 

Польща (8788) Дуда Анджей (804) війна в Україні (5998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Ось дуда і відкрив своє СПРАВЖНЄ! так би мовити обличчя, --- Гандон!
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
+44
а ви і обісралися
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
+44
На*уя ви тут потрібні. Ви шахєда боїтеся збити на своїй же території, бо тоді "путєн нападе"
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ви і обісралися
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
Польща виявилась неготовою взяти на себе відповідальність з європейську безпеку!
показати весь коментар
03.09.2025 19:21 Відповісти
Ось дуда і відкрив своє СПРАВЖНЄ! так би мовити обличчя, --- Гандон!
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
штопаний
показати весь коментар
03.09.2025 19:28 Відповісти
Обличчя Дуди виявилось типовою шовіністичною поляцькою сракою
показати весь коментар
03.09.2025 20:27 Відповісти
На*уя ви тут потрібні. Ви шахєда боїтеся збити на своїй же території, бо тоді "путєн нападе"
показати весь коментар
03.09.2025 19:14 Відповісти
сколько ещё не адекватных есть
показати весь коментар
03.09.2025 19:16 Відповісти
З таким підходом буде воювати поодинці, і казати щоб не втягували НАТО.
показати весь коментар
03.09.2025 19:17 Відповісти
Бреше, Україна просила тільки зброю.
показати весь коментар
03.09.2025 19:17 Відповісти
а так здавалося начебто порядна людина
показати весь коментар
03.09.2025 19:17 Відповісти
ключове слово-здавалося. те що поляки творили на кордоні у той час, то мені НЕ здавалось.
показати весь коментар
03.09.2025 19:29 Відповісти
Ну намагався , для чого тявкати , останнє слово все одно за тобою . Я маю сумніви в силі і інтелекті нашого намагуна .
показати весь коментар
03.09.2025 19:18 Відповісти
Вже єкс прєзідент, то можна від ***** гроші гребсти.
показати весь коментар
03.09.2025 19:19 Відповісти
ДУДА ДУДИТЬ - вже за два роки довиборів хоче захопити парламент?
показати весь коментар
03.09.2025 19:20 Відповісти
Ми ще не то почуємо і від Макрона і інших, коли вони теж екс стануть.
показати весь коментар
03.09.2025 19:21 Відповісти
А навіть якщо це так. Нас прийшли вбивати, просто так, ні за що. Просто тому що так захотів ботоксний. Ми і чорта згодні втягнути.
показати весь коментар
03.09.2025 19:23 Відповісти
О, Дуда мітить на ситну посаду в Газпромє.
показати весь коментар
03.09.2025 19:25 Відповісти
А до чого тут Дуда , зеленський козачок кремлівський , головний провокатор по московському проекту 🤡..
в 19 р , українські % вибрали війну ,аби тільки не Порошенко , ви шо думаєте шо Західні політикі всі ід* оти ? ...трамп , ху* ло , зеленський , орбан ,фіцо ,а головне сі , вони всі против Заходу і України ,і їх багато , а факт шо при зеленському половина України окупованна ,куди його діти ?! ....
показати весь коментар
03.09.2025 19:27 Відповісти
Прилетіла ракета кацапська,зажмурила польського рольніка,ляхи обісралися ,що треба якось відповісти.Через пару днів мовчання і консультацій зі США,вирішили все скинути на на Україну і не денервовать узкіх.
показати весь коментар
03.09.2025 19:27 Відповісти
Це так зручно - стояти за парканом, і дивитись, як сусіда вбивають.
Сміливість аж зашкалює.
показати весь коментар
03.09.2025 19:29 Відповісти
Кожен сам за себе.
показати весь коментар
03.09.2025 19:30 Відповісти
Пшегандон. Є така порода ляхів.
показати весь коментар
03.09.2025 19:30 Відповісти
Цікаво , коли вони дружньою делегацією на москву до пуйла поїдуть ? Бо ось це-- " Україна від самого початку війни з РФ намагалася втягнути в неї Польщу , та інші країни НАТО " , як раз то що хоче почути пуйло , поляки виправдовують агресію кацапів , звинувативши українців .
показати весь коментар
03.09.2025 19:31 Відповісти
краще би помовчав за розумного визнали
показати весь коментар
03.09.2025 19:31 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 19:32 Відповісти
А еще Украинцы хфермерам героически защищавших польскую границу от Украинских женщин и детей, в штаны насрали.
показати весь коментар
03.09.2025 19:32 Відповісти
Якби Польща не була членом НАТО, а кацап попер би з калінінградської області то поляки б з ****** не воювали. Кацапня пройшлась би до Варшави, посадила якогось Ярузельського і потім діло дійшло б до інших.
показати весь коментар
03.09.2025 19:34 Відповісти
Тому шо поляки готувалися до війни, в не до шашличкіа.
показати весь коментар
03.09.2025 19:34 Відповісти
что ты несешь? поляки обосрались , а не готовились к войне - а их парад с новыми абрамсами и новенькой униформой - это показуха а не подготовка..
пшеки с полными штанами дерьма учат героический Украинский народ как жить и как воевать???
показати весь коментар
03.09.2025 19:39 Відповісти
до чого вони готовились придурок
показати весь коментар
03.09.2025 20:00 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 19:39 Відповісти
скоро у росії закінчаться гроші
платити за кожне слово по тарифу
і ці "лідери думок" прикриють свої клюви
показати весь коментар
03.09.2025 19:40 Відповісти
"- орбан, фіцо,...
- іх троє!
- осьйол не в счот!"
показати весь коментар
03.09.2025 19:41 Відповісти
Сказитись можна, от польська курва
показати весь коментар
03.09.2025 19:43 Відповісти
Фраза "І ти, Брут Дуда?"😲 (лат. Et tu, Brute Duda?) - це вираз, який приписується Юлієві Цезарю (Коректування моє 😔) під час його вбивства, коли його близький друг, Марк Юній Брут, завдав йому удару кинджалом. Ця фраза стала символом глибокої зради з боку того, кому довіряєш, і використовується в подібних ситуаціях, часто з іронією.
показати весь коментар
03.09.2025 19:48 Відповісти
І цей здурів....
показати весь коментар
03.09.2025 19:48 Відповісти
Їого мабуть Трумп покусав, щоби таку херню нести.
показати весь коментар
03.09.2025 19:55 Відповісти
Зеленскій здатен тільки заклики у відосиках розміщувати. Ось і вся робота на дипломатичному фронті.
показати весь коментар
03.09.2025 19:57 Відповісти
єстем проросійскім гувняжем , а нє польскім паном гоноровим...
показати весь коментар
03.09.2025 19:57 Відповісти
І орден від Зе не допоміг. Мати таких друзів -ворогів не треба.
показати весь коментар
03.09.2025 19:59 Відповісти
Пан Дуда виявився не паном , а продажною курвою і під@расом ,
якому довіряли Українці , а жаль 😡
показати весь коментар
03.09.2025 20:01 Відповісти
Я не поціновувач Дуди і партії ПіС до якої належить він і новий місцевий яник Навроцький, але що він повинен сказати в інтерв'ю? Що вони обісралися і що Байден і керівники країн НАТО прямо заборонили говорити що то кацапи? Відомо, що всіх собак вішають на слабого, а тут ще і сонцесяйний пересрався з всіма сусідами і прямо послав керівника партії Піс..
показати весь коментар
03.09.2025 20:16 Відповісти
Курва!
показати весь коментар
03.09.2025 20:17 Відповісти
Мітить на місце Шредера? Пся крев...
показати весь коментар
03.09.2025 20:19 Відповісти
Невже всі досі не зрозуміли, що кожен в цій війні переслідує свої інтереси, невже ви всі вірили, що всі нам допомогали без своєї користі.
показати весь коментар
03.09.2025 20:19 Відповісти
Головне щоб Польща не втягнула НАТО у війну з рашею.
показати весь коментар
03.09.2025 20:19 Відповісти
Незабаром поляци відкриють другий фронт проти України.Та чого.вже відкрили,тобто все почалося з блокади кордону і по наростаючій.
показати весь коментар
03.09.2025 20:23 Відповісти
Але гусари рольники злякались, і війна не втягнулась нікуди
показати весь коментар
03.09.2025 20:32 Відповісти
дУдік
йди купи памперси, бо твої вже протекли
показати весь коментар
03.09.2025 20:37 Відповісти
Сцикливі ляхи навіть безпілотники над своєю територією не збивають, куди їм воювати.
показати весь коментар
03.09.2025 20:40 Відповісти
ДУДА В РОЖОК ТРУБИТЬ..... Небо закривають швидко для Ізраїлю..А тут гатять кац..пи БПЛА...а ті мовчать у Варшаві..Шо було?? Мабуть НЛО..тільки не рашисто=фашисто шахед
показати весь коментар
03.09.2025 20:43 Відповісти
 
 