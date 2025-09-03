Україна з самого початку намагалась втягнути Польщу і НАТО у війну з РФ, - Дуда

Україна від самого початку війни з РФ намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО.

Про це заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Вони (українці - ред.) із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще для них, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО", - сказав експрезидент Польщі.

За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти РФ. Він додав, що Польща не могла піти на це.

Експрезидент Польщі також сказав, що президент України Володимир Зеленський намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заявити про те, що це була російська ракета.

