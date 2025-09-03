Україна з самого початку намагалась втягнути Польщу і НАТО у війну з РФ, - Дуда
Україна від самого початку війни з РФ намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО.
Про це заявив експрезидент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Вони (українці - ред.) із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще для них, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО", - сказав експрезидент Польщі.
За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти РФ. Він додав, що Польща не могла піти на це.
Експрезидент Польщі також сказав, що президент України Володимир Зеленський намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заявити про те, що це була російська ракета.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в 19 р , українські % вибрали війну ,аби тільки не Порошенко , ви шо думаєте шо Західні політикі всі ід* оти ? ...трамп , ху* ло , зеленський , орбан ,фіцо ,а головне сі , вони всі против Заходу і України ,і їх багато , а факт шо при зеленському половина України окупованна ,куди його діти ?! ....
Сміливість аж зашкалює.
пшеки с полными штанами дерьма учат героический Украинский народ как жить и как воевать???
платити за кожне слово по тарифу
і ці "лідери думок" прикриють свої клюви
- іх троє!
- осьйол не в счот!"
БрутДуда?"😲 (лат. Et tu, BruteDuda?) - це вираз, який приписується Юлієві Цезарю (Коректування моє 😔) під час його вбивства, коли його близький друг, Марк Юній Брут, завдав йому удару кинджалом. Ця фраза стала символом глибокої зради з боку того, кому довіряєш, і використовується в подібних ситуаціях, часто з іронією.
якому довіряли Українці , а жаль 😡
гусарирольники злякались, і війна не втягнулась нікуди
йди купи памперси, бо твої вже протекли