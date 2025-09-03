РУС
Путин любит показывать, что он сильный, но на самом деле он слабее, чем когда-либо, - Гилли о присутствии Путина на параде в Пекине

Присутствие российского диктатора Владимира Путина на военном параде в Пекине лишь свидетельствует о его слабости, ведь он "умоляет о помощи у других".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили во время пресс-конференции в Киеве.

В частности, в ответ на вопрос о его отношении к параду в Пекине и гостям лидера Китая Си Цзинпина, в частности Владимира Путина, и процессу формирования определенной оси Гили ответил: "Из этого я делаю два вывода. Когда мы видим, как Северная Корея предоставляет войска для поддержки Путина на передовой, когда мы видим, как Китай предоставляет технологии и жизненно важные компоненты, это свидетельствует о том, что Путин умоляет о помощи у других".

Также читайте: Трамп поручил Пентагону подготовить меры сдерживания России и Китая, - Хэгсет

Он добавил, что Путин "любит показывать, что он сильный, но на самом деле он слабее, чем когда-либо".

Китай (3156) путин владимир (32136) Гилли Джон (59)
Ну все, вбив! Гарний хід. Америка знову спасає світ!
03.09.2025 19:34 Ответить
це вони так намагаються себе заспокоїти чи ще когось?
03.09.2025 19:51 Ответить
може весь Захід потроху стає філіалом Марафону??
Тільки слово "Ялта" вони ще не вивчили..
03.09.2025 20:41 Ответить
 
 