Путін любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли, - Гілі про присутність Путіна на параді в Пекіні

Присутність російського диктатора Володимира Путіна на військовому параді в Пекіні лише свідчить про його слабкість, адже він "благає про допомогу в інших".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час прескоференції в Києві.

Так, у відповідь на питання про його ставлення до параду в Пекіні та гостей лідера Китаю Сі Цзінпіна, зокрема Володимира Путіна, і процесу формування певної осі Гілі відповів: "З цього я роблю два висновки. Коли ми бачимо, як Північна Корея надає війська для підтримки Путіна на передовій, коли ми бачимо, як Китай надає технології та життєво важливі компоненти, це свідчить про те, що Путін благає про допомогу в інших".

Він додав, що Путін "любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли".