УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10015 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Китаю Візит Путіна до Китаю
1 168 3

Путін любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли, - Гілі про присутність Путіна на параді в Пекіні

Гілі про присутність Путіна на параді в Пекіні

Присутність російського диктатора Володимира Путіна на військовому параді в Пекіні лише свідчить про його слабкість, адже він "благає про допомогу в інших".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час прескоференції в Києві.

Так, у відповідь на питання про його ставлення до параду в Пекіні та гостей лідера Китаю Сі Цзінпіна, зокрема Володимира Путіна, і процесу формування певної осі Гілі відповів: "З цього я роблю два висновки. Коли ми бачимо, як Північна Корея надає війська для підтримки Путіна на передовій, коли ми бачимо, як Китай надає технології та життєво важливі компоненти, це свідчить про те, що Путін благає про допомогу в інших".

Також читайте: Трамп доручив Пентагону підготувати заходи стримування Росії та Китаю, - Гегсет

Він додав, що Путін "любить показувати, що він сильний, але насправді він слабший, ніж будь-коли".

Автор: 

Китай (4866) путін володимир (24746) Гілі Джон (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну все, вбив! Гарний хід. Америка знову спасає світ!
показати весь коментар
03.09.2025 19:34 Відповісти
це вони так намагаються себе заспокоїти чи ще когось?
показати весь коментар
03.09.2025 19:51 Відповісти
може весь Захід потроху стає філіалом Марафону??
Тільки слово "Ялта" вони ще не вивчили..
показати весь коментар
03.09.2025 20:41 Відповісти
 
 