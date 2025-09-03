РУС
Новости Встреча Зеленского с Макроном
Зеленский обсудил с Макроном работу над гарантиями безопасности, оборонную поддержку Украины и усиление санкций против РФ. ФОТОрепортаж

В среду, 3 сентября, в Париже президент Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном оборонную поддержку, подготовительную работу над гарантиями безопасности для Украины и усиление санкций против РФ.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшней встречи с президентом Макроном скоординировали позиции перед заседанием лидеров коалиции желающих, которое состоится завтра, и обсудили подготовительную работу над гарантиями безопасности. Верю, что наша работа принесет сильные гарантии безопасности для Украины. Мы все над этим работаем", - рассказал Зеленский.

Также лидеры говорили об оборонной поддержке Украины: обеспечение актуальных потребностей, усиление санкций против России, возможности для использования замороженных российских активов.

Отдельное внимание - движение Украины в Евросоюз.

"Франция стоит на стороне Украины, и мы благодарны всему французскому народу и лично Президенту Макрону за такую сильную поддержку нашей страны и лидерство Франции во многих инициативах и коалициях", - заявил глава государства.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с РФ.

Читайте также: Макрон и Зеленский проведут встречу 3 сентября в Париже, - СМИ

Зеленский Владимир (21798) Макрон Эмманюэль (1433)
Макрон очень терпеливый человек
03.09.2025 23:09 Ответить
Да терпеть запах нестиранных треников надо иметь характер!
03.09.2025 23:41 Ответить
 
 