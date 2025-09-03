Зеленський обговорив з Макроном роботу над гарантіями безпеки, оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж

У середу, 3 вересня, у Парижі президент Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Емманюелем Макроном оборонну підтримку, підготовчу роботу над гарантіями безпеки для України та посилення санкцій проти РФ.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.







"Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки. Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо", - розповів Зеленський.







Також лідери говорили про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів.

Окрема увага – рух України до Євросоюзу.







"Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто Президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях", - заявив глава держави.







Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.

Читайте також: Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ