УКР
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
299 2

Зеленський обговорив з Макроном роботу над гарантіями безпеки, оборонну підтримку України та посилення санкцій проти РФ. ФОТОрепортаж

У середу, 3 вересня, у Парижі президент Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Емманюелем Макроном оборонну підтримку, підготовчу роботу над гарантіями безпеки для України та посилення санкцій проти РФ.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

макрон, зеленський

"Під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном скоординували позиції перед засіданням лідерів коаліції охочих, яке відбудеться завтра, й обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки. Вірю, що наша робота принесе сильні гарантії безпеки для України. Ми всі над цим працюємо", - розповів Зеленський.

зеленський, макрон

Також лідери говорили про оборонну підтримку України: забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти Росії, можливості для використання заморожених російських активів.

Окрема увага – рух України до Євросоюзу. 

зеленський, макрон

"Франція стоїть на боці України, і ми вдячні всьому французькому народові й особисто Президенту Макрону за таку сильну підтримку нашої країни та лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях", - заявив глава держави.

макрон, зеленський

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.

Читайте також: Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) Макрон Емманюель (1587)
