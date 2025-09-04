Подразделения Сил беспилотных систем поразили 639 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 639 целей противника.
Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди пораженных целей:
- 149 единиц личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
- 11 точек вылета пилотов БпЛА;
- 1 танк;
- 8 артиллерийских систем;
- 4 единицы бронетехники;
- 82 беспилотных летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".
"Всего в течение сентября (01-03.09) уничтожено/поражено 2136 целей, из них 541 - личный состав противника", - добавили в СБС.
