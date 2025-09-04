РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10240 посетителей онлайн
Новости Результаты работы подразделений СБС
363 7

Подразделения Сил беспилотных систем поразили 639 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

Робота СБС

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 639 целей противника.

Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди пораженных целей:

  • 149 единиц личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
  • 11 точек вылета пилотов БпЛА;
  • 1 танк;
  • 8 артиллерийских систем;
  • 4 единицы бронетехники;
  • 82 беспилотных летательных аппарата противника типа "коптер" и "крыло".

Также читайте: Подразделения СБС поразили 613 вражеских целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

Работа СБС за сутки

"Всего в течение сентября (01-03.09) уничтожено/поражено 2136 целей, из них 541 - личный состав противника", - добавили в СБС.

Автор: 

беспилотник (4188) уничтожение (7838) Силы беспилотных систем (218)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КБ "Орохаміндіч" завершило випробування нової назви крилатої ракети. Саму назву покищо тримають в секреті

показать весь комментарий
04.09.2025 08:24 Ответить
Дайте вгадаю? "СКУМБРІЯ-8ГРН"? )))
показать весь комментарий
04.09.2025 08:34 Ответить
тіха! таємниці не видавайте!
показать весь комментарий
04.09.2025 08:36 Ответить
Що на ту, що на цю "продукцію" можна тільки подивитись.
показать весь комментарий
04.09.2025 09:41 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 10:14 Ответить
Ця мадам тех.директриня по "Фламінго"і далекобійних дронах..Мабудь дуже здібна дівчинка..
показать весь комментарий
04.09.2025 10:15 Ответить
 
 