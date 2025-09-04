Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 639 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 639 цілей противника.
Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед уражених цілей:
- 149 одиниць особового складу, з яких 82 – ліквідовано;
- 11 точок вильоту пілотів БпЛА;
- 1 танк;
- 8 артилерійських систем;
- 4 одиниці бронетехніки;
- 82 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".
"Загалом упродовж вересня (01–03.09) знищено/уражено 2136 цілей, з них 541 – особовий склад противника", - додали в СБС.
