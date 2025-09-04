УКР
Новини Результати роботи підрозділів СБС
Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 639 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 639 цілей противника.

Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед уражених цілей:

  • 149 одиниць особового складу, з яких 82 – ліквідовано;
  • 11 точок вильоту пілотів БпЛА;
  • 1 танк;
  • 8 артилерійських систем;
  • 4 одиниці бронетехніки;
  • 82 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

Також читайте: Підрозділи СБС вразили 613 ворожих цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Робота СБС за добу

"Загалом упродовж вересня (01–03.09) знищено/уражено 2136 цілей, з них 541 – особовий склад противника", - додали в СБС.

безпілотник (4801) знищення (8155) Сили безпілотних систем (223)
КБ "Орохаміндіч" завершило випробування нової назви крилатої ракети. Саму назву покищо тримають в секреті

04.09.2025 08:24 Відповісти
Дайте вгадаю? "СКУМБРІЯ-8ГРН"? )))
04.09.2025 08:34 Відповісти
тіха! таємниці не видавайте!
04.09.2025 08:36 Відповісти
Що на ту, що на цю "продукцію" можна тільки подивитись.
04.09.2025 09:41 Відповісти
 
 