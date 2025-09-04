Обезврежено 84 вражеских БПЛА из 112, зафиксировано попадание на 17 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 4 сентября 2025 года войска РФ атаковали Украину 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, россияне запускали БпЛА с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.



Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить украинской ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.