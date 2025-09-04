Знешкоджено 84 ворожі БпЛА зі 112, зафіксовано влучання на 17 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 4 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, росіяни запускали БпЛА із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося збити українській ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.