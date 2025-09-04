РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8760 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Румынии
579 2

Авиабаза в Румынии может стать ключевым хабом помощи Украине и удвоить контингент НАТО, - СМИ

В Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов

На авиабазе "Михай Когелничану" в Румынии могут разместить до 20 тысяч военных НАТО - вдвое больше, чем объявлялось ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

Как отмечается, на первом этапе планировалось постоянное размещение 10 тысяч военных. В то же время, по информации источников, еще 10 тысяч могут дислоцировать временно в случае нарушения Россией возможного мира или угрозы странам НАТО.

На базе также будут хранить ракеты, боеприпасы и бронетехнику, которые будут передавать Украине, когда маршруты поставки будут безопасными.

Авиабаза "Михай Когелничану" в Румынии

"Михай Когелничану" является одним из крупнейших инфраструктурных проектов румынской армии. На модернизацию базы потратят 2,5 млрд евро, из которых 400 млн Бухарест планирует привлечь из фондов ЕС. К 2040 году авиабаза может стать крупнейшей в Европе, опередив немецкий "Рамштайн".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стрелок "антидронового" самолета Як-52 сбивает вражеский разведывательный БПЛА "Орлан" над Одесской областью. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2905) НАТО (10281) Румыния (1149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як же пшеки? Вони ж так хотіли пристроїти свій "тил".
показать весь комментарий
04.09.2025 13:04 Ответить
Цигани пшеків обскакали! То є добре, поляки надто знахабніли вважаючи що Україна захищається лиш завдяки їм
показать весь комментарий
04.09.2025 14:13 Ответить
 
 