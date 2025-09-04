Авиабаза в Румынии может стать ключевым хабом помощи Украине и удвоить контингент НАТО, - СМИ

На авиабазе "Михай Когелничану" в Румынии могут разместить до 20 тысяч военных НАТО - вдвое больше, чем объявлялось ранее.

Как отмечается, на первом этапе планировалось постоянное размещение 10 тысяч военных. В то же время, по информации источников, еще 10 тысяч могут дислоцировать временно в случае нарушения Россией возможного мира или угрозы странам НАТО.

На базе также будут хранить ракеты, боеприпасы и бронетехнику, которые будут передавать Украине, когда маршруты поставки будут безопасными.

Авиабаза "Михай Когелничану" в Румынии

"Михай Когелничану" является одним из крупнейших инфраструктурных проектов румынской армии. На модернизацию базы потратят 2,5 млрд евро, из которых 400 млн Бухарест планирует привлечь из фондов ЕС. К 2040 году авиабаза может стать крупнейшей в Европе, опередив немецкий "Рамштайн".

