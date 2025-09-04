Авіабаза в Румунії може стати ключовим хабом допомоги Україні та подвоїти контингент НАТО, - ЗМІ

На авіабазі "Міхай Когелнічану" в Румунії можуть розмістити до 20 тисяч військових НАТО - удвічі більше, ніж оголошувалося раніше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Як зазначається, на першому етапі планувалося постійне розміщення 10 тисяч військових. Водночас, за інформацією джерел, ще 10 тисяч можуть дислокувати тимчасово у разі порушення Росією можливого миру або загрози країнам НАТО.

На базі також зберігатимуть ракети, боєприпаси та бронетехніку, які передаватимуть Україні, коли маршрути постачання будуть безпечними.

Авіабаза "Міхай Когелнічану" в Румунії

"Міхай Когелнічану" є одним із найбільших інфраструктурних проєктів румунської армії. На модернізацію бази витратять 2,5 млрд євро, з яких 400 млн Бухарест планує залучити з фондів ЄС. До 2040 року авіабаза може стати найбільшою в Європі, випередивши німецький "Рамштайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілець "антидронового" літака Як-52 збиває ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан" над Одещиною. ВIДЕО