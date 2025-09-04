Россияне в гражданской одежде пытаются проникнуть в Купянск для постановочных съемок, - ОСГВ "Північ"

Малые группы российских военных в гражданской одежде пытаются просачиваться в Купянск, чтобы делать постановочные фото и видео для российской аудитории.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки войск "Північ" полковник Олег Сушинский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты стремятся создавать "картинку" для пропаганды, переодеваясь в гражданское и снимая постановки с российским флагом или якобы украинскими пленными в подвалах. В дальнейшем такие материалы распространяются в российских медиа и соцсетях.

Сушинский подчеркнул, что несмотря на эти информационные операции, враг ежедневно терпит неудачи в попытках захватить Волчанск и Купянск. Силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 085 410 человек (+840 за сутки), 11 157 танков, 32 385 артсистем, 23 241 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА