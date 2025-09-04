Россияне в гражданской одежде пытаются проникнуть в Купянск для постановочных съемок, - ОСГВ "Північ"
Малые группы российских военных в гражданской одежде пытаются просачиваться в Купянск, чтобы делать постановочные фото и видео для российской аудитории.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки войск "Північ" полковник Олег Сушинский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты стремятся создавать "картинку" для пропаганды, переодеваясь в гражданское и снимая постановки с российским флагом или якобы украинскими пленными в подвалах. В дальнейшем такие материалы распространяются в российских медиа и соцсетях.
Сушинский подчеркнул, что несмотря на эти информационные операции, враг ежедневно терпит неудачи в попытках захватить Волчанск и Купянск. Силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо зловлять , то нагодують , дадуть закурити , потримають тиждень і відправлять назад в кацапстан. при цьому їм ще серйозну копійку нарахують за час полону. ну і чому їм не ходити ?