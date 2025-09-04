РУС
Россияне в гражданской одежде пытаются проникнуть в Купянск для постановочных съемок, - ОСГВ "Північ"

Россияне давят на Купянск

Малые группы российских военных в гражданской одежде пытаются просачиваться в Купянск, чтобы делать постановочные фото и видео для российской аудитории.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки войск "Північ" полковник Олег Сушинский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты стремятся создавать "картинку" для пропаганды, переодеваясь в гражданское и снимая постановки с российским флагом или якобы украинскими пленными в подвалах. В дальнейшем такие материалы распространяются в российских медиа и соцсетях.

Сушинский подчеркнул, что несмотря на эти информационные операции, враг ежедневно терпит неудачи в попытках захватить Волчанск и Купянск. Силы обороны удерживают позиции и отбивают штурмы.

А если на орка "в гражданском" упадет привет от Добрых Птиц то боброедка на говно изойдет, рассказывая про мирных мальчиков в трусиках, которые заблудились на учениях
04.09.2025 13:52 Ответить
нелякані. тому будуть ходити.
якщо зловлять , то нагодують , дадуть закурити , потримають тиждень і відправлять назад в кацапстан. при цьому їм ще серйозну копійку нарахують за час полону. ну і чому їм не ходити ?
04.09.2025 14:15 Ответить
якби тільки для відео, то пів біди, але з часом їх кількість переросте у штурмові підрохзділи і буде лихо
04.09.2025 15:19 Ответить
Треба їм чинити селфі на фоні чорного поліетиленового пакету.
04.09.2025 17:01 Ответить
 
 