Росіяни у цивільному намагаються проникати до Куп’янська для постановочних зйомок, - ОСУВ "Північ"

Малі групи російських військових у цивільному одязі намагаються просочуватися до Куп’янська, щоб робити постановочні фото та відео для російської аудиторії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання військ "Північ" полковник Олег Сушинський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти прагнуть створювати "картинку" для пропаганди, перевдягаючись у цивільне та знімаючи постановки з російським прапором або нібито українськими полоненими у підвалах. Надалі такі матеріали поширюються в російських медіа й соцмережах.

Сушинський підкреслив, що попри ці інформаційні операції, ворог щодня зазнає невдач у спробах захопити Вовчанськ і Куп’янськ. Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 085 410 осіб (+840 за добу), 11 157 танків, 32 385 артсистем, 23 241 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА