Росіяни у цивільному намагаються проникати до Куп’янська для постановочних зйомок, - ОСУВ "Північ"
Малі групи російських військових у цивільному одязі намагаються просочуватися до Куп’янська, щоб робити постановочні фото та відео для російської аудиторії.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання військ "Північ" полковник Олег Сушинський, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти прагнуть створювати "картинку" для пропаганди, перевдягаючись у цивільне та знімаючи постановки з російським прапором або нібито українськими полоненими у підвалах. Надалі такі матеріали поширюються в російських медіа й соцмережах.
Сушинський підкреслив, що попри ці інформаційні операції, ворог щодня зазнає невдач у спробах захопити Вовчанськ і Куп’янськ. Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми.
якщо зловлять , то нагодують , дадуть закурити , потримають тиждень і відправлять назад в кацапстан. при цьому їм ще серйозну копійку нарахують за час полону. ну і чому їм не ходити ?