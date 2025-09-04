УКР
Новини Ситуація на півночі України
Росіяни у цивільному намагаються проникати до Куп’янська для постановочних зйомок, - ОСУВ "Північ"

Росіяни тиснуть на Куп’янськ

Малі групи російських військових у цивільному одязі намагаються просочуватися до Куп’янська, щоб робити постановочні фото та відео для російської аудиторії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник угруповання військ "Північ" полковник Олег Сушинський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти прагнуть створювати "картинку" для пропаганди, перевдягаючись у цивільне та знімаючи постановки з російським прапором або нібито українськими полоненими у підвалах. Надалі такі матеріали поширюються в російських медіа й соцмережах.

Сушинський підкреслив, що попри ці інформаційні операції, ворог щодня зазнає невдач у спробах захопити Вовчанськ і Куп’янськ. Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми.

армія рф (18599) Харківська область (1550) Куп’янський район (380) Куп’янськ (877)
А если на орка "в гражданском" упадет привет от Добрых Птиц то боброедка на говно изойдет, рассказывая про мирных мальчиков в трусиках, которые заблудились на учениях
04.09.2025 13:52 Відповісти
нелякані. тому будуть ходити.
якщо зловлять , то нагодують , дадуть закурити , потримають тиждень і відправлять назад в кацапстан. при цьому їм ще серйозну копійку нарахують за час полону. ну і чому їм не ходити ?
04.09.2025 14:15 Відповісти
 
 