Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 085 410 осіб (+840 за добу), 11 157 танків, 32 385 артсистем, 23 241 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 085 410 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 085 410 (+840) осіб
  • танків - 11157 (+0) од
  • бойових броньованих машин – 23 241 (+4) од
  • артилерійських систем – 32 385 (+43) од
  • РСЗВ - 1479 (+2) од
  • засоби ППО - 1215 (+2) од
  • літаків - 422 (+0) од
  • гелікоптерів - 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261)
  • крилаті ракети - 3686 (+22)
  • кораблі / катери - 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60 692 (+92)
  • спеціальна техніка - 3956 (+0)

Також дивіться: Знищені та полонені окупанти, танк, бронемашина, артилерія, міномет і понад 1000 FPV-дронів: робота 63-ї ОМБр. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

