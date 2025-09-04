Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 085 410 осіб (+840 за добу), 11 157 танків, 32 385 артсистем, 23 241 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 085 410 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 4.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 085 410 (+840) осіб
- танків - 11157 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23 241 (+4) од
- артилерійських систем – 32 385 (+43) од
- РСЗВ - 1479 (+2) од
- засоби ППО - 1215 (+2) од
- літаків - 422 (+0) од
- гелікоптерів - 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 045 (+261)
- крилаті ракети - 3686 (+22)
- кораблі / катери - 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60 692 (+92)
- спеціальна техніка - 3956 (+0)
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Ви ж це умієте і знаєте??
143! одиниці знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Відбита чергова масована атака.
БПЛА перевалили за 56000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 085 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Смерть московитам і ****** з тютіною!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!