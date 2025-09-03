Знищені та полонені окупанти, танк, бронемашина, артилерія, міномет і понад 1000 FPV-дронів: робота 63-ї ОМБр. ВIДЕО

На Лиманському напрямку бійці 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви" підрахували здобутки за серпень і продемонстрували ефективне знищення російської техніки та особового складу окупантів.

У відео, опублікованому в Telegram-каналі бригади зафіксовано удари по танку, бронемашині, артилерії, мінометах, автомобілю та мотоциклу. Українські захисники взяли у полон три окупанти, а також знищили понад 1000 ударних безпілотників противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

