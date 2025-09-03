РУС
Уничтоженные и пленные оккупанты, танк, бронемашина, артиллерия, миномет и более 1000 FPV-дронов: работа 63-й ОМБр. ВИДЕО

На Лиманском направлении бойцы 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві леви" подсчитали достижения за август и продемонстрировали эффективное уничтожение российской техники и личного состава оккупантов.

В видео, опубликованном в Telegram-канале бригады зафиксированы удары по танку, бронемашине, артиллерии, минометах, автомобилю и мотоциклу. Украинские защитники взяли в плен три оккупанта, а также уничтожили более 1000 ударных беспилотников противника, сообщает Цензор.НЕТ.

