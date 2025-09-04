РУС
2 941 12

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 085 410 человек (+840 за сутки), 11 157 танков, 32 385 артсистем, 23 241 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение оккупантов

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 085 410 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 085 410 (+840) человек
  • танков - 11157 (+0) ед
  • боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед
  • РСЗО - 1479 (+2) ед
  • средства ПВО - 1215 (+2) ед
  • самолетов - 422 (+0) ед
  • вертолетов - 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261)
  • крылатые ракеты - 3686 (+22)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 60 692 (+92)
  • специальная техника - 3956 (+0)

Также смотрите: Уничтоженные и пленные оккупанты, танк, бронемашина, артиллерия, миномет и более 1000 FPV-дронов: работа 63-й ОМБр. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20446) Генштаб ВС (6895) ликвидация (4027) уничтожение (7838)
Топ комментарии
+14
Минув 4215 день москальсько-української війни.
143! одиниці знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Відбита чергова масована атака.
БПЛА перевалили за 56000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 085 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
04.09.2025 08:13 Ответить
+8
Героям слава!!!!!
04.09.2025 07:40 Ответить
+8
04.09.2025 08:16 Ответить
Героям слава!!!!!
04.09.2025 07:40 Ответить
Слава нашим ЗС!!! Хтось дасть пояснення,чому з кожним днем меньшає втрат в фашистській орді,а ми втрачаємо ,кожну добу свої території ?
04.09.2025 07:52 Ответить
Бо ви не долучились до війська.
04.09.2025 08:07 Ответить
Якщо ви пані( ( а можливо хлопчик) то скажу вам--коли щось пишете,то думайте,а не ляпайте язиком Незнаючи людину --наносите їй душевні рани ДУМАЙТЕ!!!
04.09.2025 08:30 Ответить
вчора 780, сьогодні 840. Щось гнила твоя лічба.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.09.2025 08:09 Ответить
А ви зробіть її не «гнилою»!
Ви ж це умієте і знаєте??
04.09.2025 08:19 Ответить
вже зробив: "вчора 780, сьогодні 840." чухайся швидше!
04.09.2025 08:26 Ответить
04.09.2025 08:13 Ответить
04.09.2025 08:16 Ответить
Дякуємо Захисникам України та х Родинам!!
Смерть московитам і ****** з тютіною!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
04.09.2025 08:20 Ответить
Героям слава👍🏼🙏🏼❤️
04.09.2025 10:20 Ответить
Не вірте цій муйні. Читайте звіти Мадяра та множте все на 3 і будете мати об'єктивну інформацію про втрати рашистів.
04.09.2025 10:31 Ответить
 
 