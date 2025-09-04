Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 085 410 человек (+840 за сутки), 11 157 танков, 32 385 артсистем, 23 241 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 085 410 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 085 410 (+840) человек

танков - 11157 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед.

артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед

РСЗО - 1479 (+2) ед

средства ПВО - 1215 (+2) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261)

крылатые ракеты - 3686 (+22)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60 692 (+92)

специальная техника - 3956 (+0)

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.