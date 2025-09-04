Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 085 410 человек (+840 за сутки), 11 157 танков, 32 385 артсистем, 23 241 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 085 410 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 085 410 (+840) человек
- танков - 11157 (+0) ед
- боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед
- РСЗО - 1479 (+2) ед
- средства ПВО - 1215 (+2) ед
- самолетов - 422 (+0) ед
- вертолетов - 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261)
- крылатые ракеты - 3686 (+22)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 60 692 (+92)
- специальная техника - 3956 (+0)
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Ви ж це умієте і знаєте??
143! одиниці знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня мінімум - 4. Арта, ППО та логістика добре.
Відбита чергова масована атака.
БПЛА перевалили за 56000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 085 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Смерть московитам і ****** з тютіною!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!