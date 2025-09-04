РУС
Фицо встретится с Зеленским в Ужгороде в пятницу

Фицо угрожает конфликтом из-за прекращения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Ужгород в пятницу для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, пишет "ЕП".

Во время переговоров лидеры сосредоточатся на вопросах энергетической инфраструктуры. После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, Фицо проведет переговоры с главой правительства Украины Юлией Свириденко. В составе словацкой делегации также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел и европейских вопросов Юрай Бланар.

Отмечается, что это первая двусторонняя встреча Зеленского и Фицо после возвращения словацкого премьера на должность в 2023 году.

