Фіцо зустрінеться із Зеленським в Ужгороді у п’ятницю

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Ужгород у пʼятницю для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу словацького уряду, пише "ЄП".

Під час переговорів лідери зосередяться на питаннях енергетичної інфраструктури. Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція.

Крім того, Фіцо проведе переговори з головою уряду України Юлією Свириденко. У складі словацької делегації також віцепрем’єрка та міністерка економіки Деніса Сакова і міністр закордонних справ та європейських питань Юрай Бланар.

Зазначається, що це перша двостороння зустріч Зеленського та Фіцо після повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

