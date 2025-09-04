УКР
Новини Зустріч Фіцо та Зеленського
Фіцо зустрінеться із Зеленським в Ужгороді у п’ятницю

Фіцо погрожує конфліктом через припинення транзиту газу

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Ужгород у пʼятницю для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу словацького уряду, пише "ЄП".

Під час переговорів лідери зосередяться на питаннях енергетичної інфраструктури. Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція.

Крім того, Фіцо проведе переговори з головою уряду України Юлією Свириденко. У складі словацької делегації також віцепрем’єрка та міністерка економіки Деніса Сакова і міністр закордонних справ та європейських питань Юрай Бланар.

Зазначається, що це перша двостороння зустріч Зеленського та Фіцо після повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін закликав Словаччину зупинити постачання електроенергії та газу в Україну

Зеленський Володимир (25358) Фіцо Роберт (251)
Зустрінеться з фіцо, який українців за людей не вважає.
показати весь коментар
04.09.2025 17:50 Відповісти
Вбʼє, зґвалтує і зʼїсть.
показати весь коментар
04.09.2025 17:51 Відповісти
Хто кого?))
показати весь коментар
04.09.2025 18:10 Відповісти
Може його там тупо відпи₴дити?😝
показати весь коментар
04.09.2025 17:53 Відповісти
Тіки про це подумав,))
показати весь коментар
04.09.2025 17:54 Відповісти
Хз як зараз, раніш по п'ятницям там були табуни словаків і місцевих хвойд
показати весь коментар
04.09.2025 17:57 Відповісти
нехай ота курва до нас у столицю.а не ми до нього
показати весь коментар
04.09.2025 18:04 Відповісти
у п'ятницю ППО Ужгорода буде посилено до режиму "непробиваєме".
показати весь коментар
04.09.2025 18:04 Відповісти
Так туди і так мало що летить... АЛЕ було б непогано, якби якийсь шахед у ніч на п'ятницю потрапив у гілку нафтопроводу Дружба, яка йде в Словаччину та Угорщину. Звісно ж, у нас би тоді не знайшлося зайвих коштів на її ремонт...
показати весь коментар
04.09.2025 18:12 Відповісти
 
 