Президент Генассамблеи ООН Янг призвал к немедленному выводу российских войск из Украины

Вывод российских войск из Украины

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг заявил, что международное сообщество не может мириться с российскими атаками на Украину и ростом количества жертв среди гражданских, и в очередной раз призвал к выводу войск РФ с оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал, открывая дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает корреспондент Укринформа.

"Несмотря на четкие и недвусмысленные призывы международного сообщества, в том числе и этой достопочтенной Генеральной Ассамблеи, мы видим рост количества жертв среди гражданских, а также удары дронами и ракетами по городам и гражданской инфраструктуре. Между тем гуманитарный кризис остается серьезным. Это неприемлемо", - заявил Янг.

Читайте также: Генсек ООН Гутерреш после обстрела Киева: Атаки на мирных жителей и инфраструктуру являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены

Он напомнил, что с 2022 года Ассамблея приняла восемь резолюций, которые подтвердили необходимость мирного урегулирования в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

"Я снова подчеркиваю требование Ассамблеи относительно немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины и прекращения атак на гражданских и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Президент Генассамблеи также отметил роль дипломатических усилий.

"Я приветствую последние дипломатические усилия Соединенных Штатов для содействия диалогу и продвижению процесса, направленного на достижение прочного мира", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не будет рассматривать отмену санкций против РФ без вывода войск из Украины, - Еврокомиссия

По его словам, мир должен быть "справедливым, всеобъемлющим и устойчивым,... основанным на международном праве и резолюциях Генассамблеи". "Давайте докажем, что всеобъемлющий, справедливый и длительный мир возможен", - призвал Янг.

Ранее сообщалось, что в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Автор: 

ООН (4234) война в Украине (5965)
Президент Генасамблеї - це по-нашому спікер засідання ГА ООН. Вони обираються в порядку ротації на кожну Генасамблею. Тому ця заява значить багато для нагадування - але її результатиність близька до нуля.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:29 Ответить
Ось з цього з треба починати включно з Трампом вивід рашиських військ з території України ,а то чомусь говорят про вивід українських військ з території України.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:32 Ответить
А ножкою топнув,пальчиком погрозив? Нє,тоді не проконає.
показать весь комментарий
04.09.2025 18:54 Ответить
щоки роздував і міхури зелені з носу пускав.
показать весь комментарий
04.09.2025 19:09 Ответить
 
 