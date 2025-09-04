Президент Генассамблеи ООН Янг призвал к немедленному выводу российских войск из Украины

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг заявил, что международное сообщество не может мириться с российскими атаками на Украину и ростом количества жертв среди гражданских, и в очередной раз призвал к выводу войск РФ с оккупированных территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал, открывая дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает корреспондент Укринформа.

"Несмотря на четкие и недвусмысленные призывы международного сообщества, в том числе и этой достопочтенной Генеральной Ассамблеи, мы видим рост количества жертв среди гражданских, а также удары дронами и ракетами по городам и гражданской инфраструктуре. Между тем гуманитарный кризис остается серьезным. Это неприемлемо", - заявил Янг.

Он напомнил, что с 2022 года Ассамблея приняла восемь резолюций, которые подтвердили необходимость мирного урегулирования в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права.

"Я снова подчеркиваю требование Ассамблеи относительно немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины и прекращения атак на гражданских и гражданскую инфраструктуру", - подчеркнул он.

Президент Генассамблеи также отметил роль дипломатических усилий.

"Я приветствую последние дипломатические усилия Соединенных Штатов для содействия диалогу и продвижению процесса, направленного на достижение прочного мира", - сказал он.

По его словам, мир должен быть "справедливым, всеобъемлющим и устойчивым,... основанным на международном праве и резолюциях Генассамблеи". "Давайте докажем, что всеобъемлющий, справедливый и длительный мир возможен", - призвал Янг.

Ранее сообщалось, что в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке начались дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.