Президент Генасамблеї ООН Янг закликав до негайного виведення російських військ з України

Президент Генеральної Асамблеї ООН Філемон Янг заявив, що міжнародна спільнота не може миритися з російськими атаками на Україну та зростанням кількості жертв серед цивільних, і вкотре закликав до виведення військ РФ з окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав, відкриваючи дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, передає кореспондент Укрінформу.

"Попри чіткі та недвозначні заклики міжнародної спільноти, зокрема й цієї високоповажної Генеральної Асамблеї, ми бачимо зростання кількості жертв серед цивільних, а також удари дронами та ракетами по містах і цивільній інфраструктурі. Тим часом гуманітарна криза залишається серйозною. Це неприйнятно", – заявив Янг.

Він нагадав, що з 2022 року Асамблея ухвалила вісім резолюцій, які підтвердили необхідність мирного врегулювання відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права.

"Я знову наголошую на вимозі Асамблеї щодо негайного, повного й безумовного виведення російських військ з території України та припинення атак на цивільних і цивільну інфраструктуру", – підкреслив він.

Президент Генасамблеї також відзначив роль дипломатичних зусиль.

"Я вітаю останні дипломатичні зусилля Сполучених Штатів для сприяння діалогу та просуванню процесу, спрямованого на досягнення тривалого миру", – сказав він.

За його словами, мир має бути "справедливим, всеосяжним і стійким,.. заснованим на міжнародному праві та резолюціях Генасамблеї". "Доведімо, що всеосяжний, справедливий і тривалий мир можливий", – закликав Янг.

Раніше повідомлялося, що в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку розпочалися дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.