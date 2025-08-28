УКР
Генсек ООН Гутерреш після обстрілу Києва: Атаки на мирних жителів та інфраструктуру є неприйнятними та мають бути негайно припинені

гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану атаку Росії на Київ та інші українські міста вночі 28 серпня.

Про це він заявив у дописі в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - написав Гутерреш.

Він закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке має стати основою для справедливого та сталого миру в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

Фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після атаки РФ на Київ: Путін має сісти за стіл переговорів

Топ коментарі
+14
Ця пригодована Парашею та кітайозами скотинка знов перднула у калюжу і все.
показати весь коментар
28.08.2025 17:21 Відповісти
+11
Якщо ніжкою не тупнув то ***** не злякається.
показати весь коментар
28.08.2025 17:20 Відповісти
+7
показати весь коментар
28.08.2025 17:27 Відповісти
Якщо ніжкою не тупнув то ***** не злякається.
показати весь коментар
28.08.2025 17:20 Відповісти
Ця пригодована Парашею та кітайозами скотинка знов перднула у калюжу і все.
показати весь коментар
28.08.2025 17:21 Відповісти
До китаю поїдеш святкувати перемогу рф та кнр у ДМВ?
показати весь коментар
28.08.2025 17:23 Відповісти
На тому збиговиську мають бути присутні ще Ин та Ха. Вони ж також "переможці".
Але "гваздьом праґрами" буде виступ Трампа на тему:
"Якби я був президетом Америки у 1939 р., друга світова війна, яка вийшла із ванної кімнати Гантера Байдена, не розпочалась би. Але Джо Байден вкрав у мене перемогу і ми з владіміром багато пережили разом".
показати весь коментар
28.08.2025 17:40 Відповісти
Та вже з'ясував: поїде не гуттереш, а його заступник, представляти оон на урочистостях в кетаї.
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
Трамп не їде. З Європи лише фіцо та вучич. Ще голова Ірану та хунти М'янми, та Лукашенко. Ще цікаво: будуть представник як Північної, так й Південної Кореї. Не здивуюся, як сядуть поруч та обіймуться.
показати весь коментар
28.08.2025 17:57 Відповісти
Реально мощньйо сказав.🤣
показати весь коментар
28.08.2025 17:24 Відповісти
Аж ледве не надірвався від натуги немічний, мабуть і геморой виліз.
показати весь коментар
28.08.2025 17:31 Відповісти
Пане генсеку, кацапи обов"язково врахують вашу глибоку занепокоєну думку.
показати весь коментар
28.08.2025 17:24 Відповісти
Пішов на@уй
показати весь коментар
28.08.2025 17:26 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 17:27 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 17:28 Відповісти
Ага, поїдь ще до ***** та поцілуй ого в десна дупло!
показати весь коментар
28.08.2025 17:27 Відповісти
СМЕРТЬ рашистам=неофашистам!!@@@@@!!
показати весь коментар
28.08.2025 17:30 Відповісти
Мощний старік, предводітєль в ООН, усіх угнєтьонних народов, за гроші з московії та китайців???
показати весь коментар
28.08.2025 17:33 Відповісти
потужная обеспокоенность!!
Птенцы из гнезда Обанового... Обаминого.. короче Оба-наты...
показати весь коментар
28.08.2025 17:33 Відповісти
Дурню-ґуттерішу, а вбивство кацапами наших воїнів, мобілізованих цивілів, по твоєму нормально?

Щоб ти вдавився тими грошима, що тобі марно виплачуються в "оон" та може в фсб!
показати весь коментар
28.08.2025 17:42 Відповісти
ООН давно можно распускать. Какой в нём смысл? Озабоченность проявлять только
показати весь коментар
28.08.2025 17:45 Відповісти
ага .. а військових країни яка ОБОРОНЯЄТЬСЯ вбивати можна (колишніх цивільних у яких є діти, жінки, чоловіки) вбивати можна (с) трупна організація ООН ДОЗВОЛЯЄ
показати весь коментар
28.08.2025 17:46 Відповісти
дочка загиблого сержанта Журавля (який загинув під особистим контролем Оманської Гниди) стала снайпером

вона про таке дитинство мріяла ?!

показати весь коментар
28.08.2025 17:50 Відповісти
Старий кацапський відсосник. Поїдь ще в мордор і пожми ***** руку!!!
показати весь коментар
28.08.2025 17:55 Відповісти
Якщо я скажу: атака на твою макітру є неприйнятною... а по решті тіла можна бити, це нормально?!
показати весь коментар
28.08.2025 19:00 Відповісти
Цікаво, яка у нього зарплата?
показати весь коментар
28.08.2025 19:29 Відповісти
уявляю як русня обісралася... від реготу
показати весь коментар
28.08.2025 19:54 Відповісти
Дуже "потужно", цікаво яка в нього зарплатня?
показати весь коментар
28.08.2025 20:12 Відповісти
 
 