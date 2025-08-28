Генсек ООН Гутерреш після обстрілу Києва: Атаки на мирних жителів та інфраструктуру є неприйнятними та мають бути негайно припинені

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив масовану атаку Росії на Київ та інші українські міста вночі 28 серпня.

Про це він заявив у дописі в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я засуджую нічну ракетну атаку та атаку безпілотників Росією на українські міста, включаючи Київ, в результаті якої загинуло та було поранено багато мирних жителів", - написав Гутерреш.

Він закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню, яке має стати основою для справедливого та сталого миру в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 18 загиблих, зокрема дітей.

