Генсек ООН Гутерриш после обстрела Киева: Атаки на мирных жителей и инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную атаку России на Киев и другие украинские города ночью 28 августа.

Об этом он заявил в заметке в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я осуждаю ночную ракетную атаку и атаку беспилотников Россией на украинские города, включая Киев, в результате которой погибло и было ранено много мирных жителей", - написал Гутерриш.

Он призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое должно стать основой для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

