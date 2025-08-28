РУС
341 18

Генсек ООН Гутерриш после обстрела Киева: Атаки на мирных жителей и инфраструктуру неприемлемы и должны быть немедленно прекращены

гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил массированную атаку России на Киев и другие украинские города ночью 28 августа.

Об этом он заявил в заметке в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я осуждаю ночную ракетную атаку и атаку беспилотников Россией на украинские города, включая Киев, в результате которой погибло и было ранено много мирных жителей", - написал Гутерриш.

Он призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, которое должно стать основой для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 18 погибших, в том числе детей.

Киев (26022) обстрел (29195) ООН (4231)
+9
Ця пригодована Парашею та кітайозами скотинка знов перднула у калюжу і все.
28.08.2025 17:21 Ответить
+7
Якщо ніжкою не тупнув то ***** не злякається.
28.08.2025 17:20 Ответить
+4
28.08.2025 17:27 Ответить
Якщо ніжкою не тупнув то ***** не злякається.
28.08.2025 17:20 Ответить
Ця пригодована Парашею та кітайозами скотинка знов перднула у калюжу і все.
28.08.2025 17:21 Ответить
До китаю поїдеш святкувати перемогу рф та кнр у ДМВ?
28.08.2025 17:23 Ответить
На тому збиговиську мають бути присутні ще Ин та Ха. Вони ж також "переможці".
Але "гваздьом праґрами" буде виступ Трампа на тему:
"Якби я був президетом Америки у 1939 р., друга світова війна, яка вийшла із ванної кімнати Гантера Байдена, не розпочалась би. Але Джо Байден вкрав у мене перемогу і ми з владіміром багато пережили разом".
28.08.2025 17:40 Ответить
Реально мощньйо сказав.🤣
28.08.2025 17:24 Ответить
Аж ледве не надірвався від натуги немічний, мабуть і геморой виліз.
28.08.2025 17:31 Ответить
Пане генсеку, кацапи обов"язково врахують вашу глибоку занепокоєну думку.
28.08.2025 17:24 Ответить
Пішов на@уй
28.08.2025 17:26 Ответить
28.08.2025 17:27 Ответить
28.08.2025 17:28 Ответить
Ага, поїдь ще до ***** та поцілуй ого в десна дупло!
28.08.2025 17:27 Ответить
СМЕРТЬ рашистам=неофашистам!!@@@@@!!
28.08.2025 17:30 Ответить
Мощний старік, предводітєль в ООН, усіх угнєтьонних народов, за гроші з московії та китайців???
28.08.2025 17:33 Ответить
потужная обеспокоенность!!
Птенцы из гнезда Обанового... Обаминого.. короче Оба-наты...
28.08.2025 17:33 Ответить
Дурню-ґуттерішу, а вбивство кацапами наших воїнів, мобілізованих цивілів, по твоєму нормально?

Щоб ти вдавився тими грошима, що тобі марно виплачуються в "оон" та може в фсб!
28.08.2025 17:42 Ответить
ООН давно можно распускать. Какой в нём смысл? Озабоченность проявлять только
28.08.2025 17:45 Ответить
ага .. а військових країни яка ОБОРОНЯЄТЬСЯ вбивати можна (колишніх цивільних у яких є діти, жінки, чоловіки) вбивати можна (с) трупна організація ООН ДОЗВОЛЯЄ
28.08.2025 17:46 Ответить
дочка загиблого сержанта Журавля (який загинув під особистим контролем Оманської Гниди) стала снайпером

вона про таке дитинство мріяла ?!

28.08.2025 17:50 Ответить
 
 