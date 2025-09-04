Давление работает - ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией, - Зеленский после встречи Коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заседании Коалиции желающих.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Давление работает - ситуация усложняется для российской экономики и для тех, кто торгует с Россией. Эту линию будем продолжать. Сегодня мы говорили о новых санкциях и также о вторичных санкциях, о специальных тарифах в торговле, которые могут помочь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом гарантий безопасности.

"Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет - как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом. У нас есть основы для плана - по силам, конкретным шагам. Готовим документы по гарантиям и определяем инвестицию в безопасность от каждой страны. Двадцать шесть стран согласились предоставить Украине гарантии безопасности. Важно, что Америка с нами. И мы работаем во многих форматах, от таких программ, как PURL, позволяющих покупать американское оружие, до готовности Америки участвовать в гарантиях безопасности долгосрочно", - резюмировал президент.

