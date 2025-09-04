Тиск працює - ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією, - Зеленський після зустріч Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський розповів про засідання Коаліції охочих.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Тиск працює – ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з Росією. Цю лінію будемо продовжувати. Сьогодні ми говорили про нові санкції і також про вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки.

"Відповідно, це можливості нашої армії: фінансування, зброя, виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, через пʼять років, через десять років – як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім. У нас є основи для плану – щодо сил, конкретних кроків. Готуємо документи щодо гарантій і визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Двадцять шість країн погодилися надати Україні гарантії безпеки. Важливо, що Америка з нами. І ми працюємо в багатьох форматах, від таких програм, як PURL, що дозволяють купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково", - резюмував президент.

