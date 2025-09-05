Россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: в части населенных пунктов отсутствует электроснабжение
Войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Новгород-Северской громаде Черниговской области.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Пожары из-за ударов беспилотников в двух селах Семеновской громады. Очередной вражеский удар по объекту критической инфраструктуры в Новгород-Северской громаде: из-за этого в части населенных пунктов отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении.
Он отметил, что восстановительные работы продолжаются.
Также сообщается, что за сутки (с 08 ч. 4 сентября до 08 ч. 5 сентября 2025 года) враг 95 раз обстрелял Черниговскую область. По сводным данным, зафиксировано 134 взрыва. Больше всего - сбросов с беспилотников и запусков FPV-дронов.
Под российскими обстрелами находились 29 населенных пунктов Черниговщины.
