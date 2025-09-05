Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: у частині населених пунктів відсутнє електропостачання
Війська РФ завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Пожежі через удари безпілотників у двох селах Семенівської громади. Черговий ворожий удар по обʼєкту критичної інфраструктури у Новгород-Сіверській громаді: через це у частині населених пунктів відсутнє електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що відновлювальні роботи тривають.
Також повідомляється, що за добу (із 08 год. 4 вересня до 08 год. 5 вересня 2025 року) ворог 95 разів обстріляв Чернігівську область. За зведеними даними, зафіксовано 134 вибухи. Найбільше – скидів із безпілотників та запусків FPV-дронів.
Під російськими обстрілами перебували 29 населених пунктів Чернігівщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль