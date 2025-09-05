РУС
15,6 млн грн убытков: Руководитель аэропорта "Одесса" Макогонюк получила подозрение, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили и.о. генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" о подозрении в нанесении предприятию миллионных убытков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Умышленно не подала документы на сертификацию

"По данным следствия, чиновница умышленно не подала в Госавиаслужбу заявку на сертификацию аэродрома, которая позволяла предприятию с 2003 года получать прибыль от авиакомпаний (взлет, посадка и стоянка самолетов). Кроме того, вместо защиты интересов коммунального предприятия подозреваемая способствовала тому, чтобы статус эксплуатанта аэропорта получила частная компания", - говорится в сообщении.

В результате в декабре 2020 года КП потеряло этот статус, а указанная компания стала новым эксплуатантом аэропорта и начала зарабатывать на предоставлении авиакомпаниям соответствующих услуг.

Убытки одесской громаде

Из-за таких действий территориальной громаде г. Одессы нанесен ущерб на более 15,6 млн грн.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Заметим, что по данным официального сайта города Одессы, с 2017 года исполняющей обязанности генерального директора КП "Международный аэропорт Одесса" является Ольга Макогонюк.

