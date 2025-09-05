15,6 млн грн збитків: Керівниця аеропорту "Одеса" Макогонюк отримала підозру, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили в.о. генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків.

Умисно не подала документи на сертифікацію

"За даними слідства, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому, яка дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків). Крім того, замість захисту інтересів комунального підприємства підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія", – йдеться у повідомленні.

У результаті в грудні 2020 року КП втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту та почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.

Збитки Одеській громаді

Через такі дії територіальній громаді м. Одеси завдано збитків на понад 15,6 млн грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зауважимо, що за даними офіційного сайту міста Одеси, з 2017 року виконувачкою обов’язків генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" є Ольга Макогонюк