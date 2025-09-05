РУС
867 14

ЕС готовит решение об отказе от российских энергоресурсов, - Еврокомиссия

ЄС

Еврокомиссия планирует активизировать обсуждение предложения по полному отказу стран-членов от российских энергоресурсов.

Об этом перед неформальной встречей министров энергетики заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Уже месяцы назад я выдвинул предложение запретить импорт российского газа. Сейчас его обсуждают в Европарламенте и между странами членами", - отметил Йоргенсен.

Чиновник отметил необходимость дать Москве сигнал о недопустимости использования энергоресурсов как оружия и финансирования войны против Украины.

В то же время министр энергетики Дании Ларс Огард, страны, которая председательствует в Совете ЕС, признал наличие оговорок у части государств-членов. Однако он выразил уверенность, что договоренности о постепенном отказе от российского газа будут достигнуты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министры энергетики ЕС обсудят отказ от российского топлива после призыва Трампа

Еврокомиссия (1526) россия (97068) энергетика (2602)
+2
Чмошник Орбан сидит и рыдает крокодильими слезами,которые ему вытирает ***** Сийярто...Ждут...когда приедет менять вонючий памперс ублюдок Фицо..Вот достались Украине соседушки...одни уроды
показать весь комментарий
05.09.2025 12:29
+1
орбан бідняжка. і фіцо
показать весь комментарий
05.09.2025 12:29
+1
Де ж Орбан з Фіцой харчуватися будуть?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:43
Ох, їх зараз і "заковбасить"!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 12:40
Відмова буде така ж, як і відправлення європейських військ до України?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:37
У мене, до тебе, просте питання: "А Європа ЗОБОВ"ЯЗАНА розплачуваться кров"ю своїх дітей, за "пройоби" українців, та вибраної НИМИ влади?" Де це НАПИСАНО? У якій угоді?"
А тепер можеш написать, що я "ворог України", і її не люблю...
показать весь комментарий
05.09.2025 12:44
Не зобов'язана.
Як і КНДР не зобов'язана до росії війська відправляти.
показать весь комментарий
05.09.2025 12:46
Ну кндр продает своих военных рабов рф за бабло и технологии. Даже если на секунду представить, что ЕС как кндр, может отправлять своих военных куда захочет (это конечно фантастика): что взамен на жизни военных ЕС собралась предложить Украина? Технологии, которых у Украины толком нет, ресурсы, которые у нее и так покупают, деньги, которые ей даёт сам же Евросоюз?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:56
У нас "угода про надра" з США.
На хз скільки трильйонів доларів.
І де тут не те що війська, хоча б вдосталь американської зброї, аби ті надра захистити?
показать весь комментарий
05.09.2025 12:59
США не входит в Евросоюз.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:01
Якщо навіть США, які не входять в той переполоханий ЄС, не здатні захистити власні інтереси навіть залізом, не кажучи вже про кров, то про переполоханий ЄС - годі й казати.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:03
ХТО тобі ТАКЕ сказав?

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимиром Путиным и лидером КНДР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D0%B5%D0%BD_%D0%AB%D0%BD Ким Чен Ыном во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0_(2024) визита российского президентаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-1 [1]. 14 октября 2024 года Договор был внесён на ратификацию в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0 Государственную думу РФhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-2 [2] и одобрен 24 октябряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-3 [3]. 6 ноября документ ратифицировал Совет Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-4 [4], 9 ноября - президент РФ Владимир Путинhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-5 [5]. 12 ноября указом Ким Чен Ына документ был утверждёнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-6 [6].

5 декабря 2024 года после обмена ратификационными грамотами договор вступил в силуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-7 [7].

В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие как расширение сотрудничества в различных стратегических сферах, таких как промышленность, экономика и наука, так и оказание военной помощи всеми имеющимися средствами в том случае, если одна из стран окажется в состоянии войныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-9 [9]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0#cite_note-:0-10 [10].
ДОСТАТНЬО?!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 13:14
Спочатку від орбана фіци відмовтесь, лошари
показать весь комментарий
05.09.2025 12:44
Та взагалі пох на те рішення, воно мало на що вплине. В ереф вже давно надійні покупці з Індії та Китаю.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:01
 
 