ЕС готовит решение об отказе от российских энергоресурсов, - Еврокомиссия

Еврокомиссия планирует активизировать обсуждение предложения по полному отказу стран-членов от российских энергоресурсов.

Об этом перед неформальной встречей министров энергетики заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Уже месяцы назад я выдвинул предложение запретить импорт российского газа. Сейчас его обсуждают в Европарламенте и между странами членами", - отметил Йоргенсен.

Чиновник отметил необходимость дать Москве сигнал о недопустимости использования энергоресурсов как оружия и финансирования войны против Украины.

В то же время министр энергетики Дании Ларс Огард, страны, которая председательствует в Совете ЕС, признал наличие оговорок у части государств-членов. Однако он выразил уверенность, что договоренности о постепенном отказе от российского газа будут достигнуты.

