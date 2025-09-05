ЄС готує рішення про відмову від російських енергоресурсів, - Єврокомісія

Єврокомісія планує активізувати обговорення пропозиції щодо повної відмови країн-членів від російських енергоресурсів.

Про це перед неформальною зустріччю міністрів енергетики заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Вже місяці тому я висунув пропозицію заборонити імпорт російського газу. Зараз її обговорюють у Європарламенті та між країнами членами", - зазначив Йоргенсен.

Посадовець наголосив на необхідності дати Москві сигнал про неприпустимість використання енергоресурсів як зброї та фінансування війни проти України.

Водночас міністр енергетики Данії Ларс Огард, країни, яка головує у Раді ЄС, визнав наявність застережень у частини держав-членів. Проте він висловив упевненість, що домовленості щодо поступової відмови від російського газу будуть досягнуті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри енергетики ЄС обговорять відмову від російського палива після заклику Трампа