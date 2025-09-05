"Дойч-Фарм" уже сэкономила более 200 млн грн государству на закупках лекарств, - гендиректор Карабанов

Генеральный директор компании "Дойч-Фарм" Александр Карабанов рассказал о вызовах фармацевтической отрасли во время войны и создании благотворительного фонда для онкобольных. Он также сообщил, как поставщик фармпрепаратов сэкономил государству сотни миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, с первых дней вторжения компания обеспечила бесперебойную логистику, несмотря на закрытые границы, проверки, требования к регистрации лекарств и общие трудности военного времени.

"Мы знали, что задержки могут стоить кому-то жизни. Команда оперативно проработала новые логистические пути, и задержек в поставках не было", - отметил Карабанов.

Компания, по словам главы, передала медикаменты, обезболивающие препараты, реабилитационное оборудование, а также сотни тысяч единиц вспомогательных средств - в частности, инвалидные коляски, ортопедические подушки и противопролежневые матрасы. Часть поставок организовывали на прифронтовые территории, привлекая к логистике собственных работников.

"Дойч-Фарм" является активным участником государственных закупок, и благодаря конкурентным ценам, по словам Карабанова, компания уже сэкономила для государства более 200 млн гривен. В частности, на одном из препаратов экономия достигла почти 300 млн грн. "Мы работаем напрямую с иностранными производителями - это позволяет не только уменьшить цену, но и гарантировать качество продукции", - подчеркнул он.

В первые месяцы войны компания работала в формате "скорой помощи" - реагировала на срочные запросы госпиталей и военных подразделений. Сейчас, по словам гендиректора, работа стала более системной - происходит плановая поставка согласно заявкам от военных госпиталей.

Александр Карабанов также сообщил о создании благотворительного фонда для онкобольных со стартовым капиталом в 5 млн грн. Фонд будет оказывать поддержку пациентам в виде медикаментов, медицинского оборудования, а также психологической помощи. Компания планирует привлечь к инициативе государственные структуры, волонтерские организации и другие благотворительные фонды.

Отдельное внимание руководитель компании обратил на случаи распространения недостоверной информации о доступности лекарств. "Например, медиа писали, что в больницах нет "Оксалиплатина", хотя мы его уже поставили. Мы продолжаем работать и расширяем объемы", - заявил Карабанов.

Он подчеркнул, что компания и в дальнейшем будет выполнять свою миссию - обеспечивать украинцев качественными препаратами, поддерживать медицинскую систему и оказывать гуманитарную помощь.

