Приглашение для Уиткоффа приехать в Украину остается в силе, - МИД
Приглашение к спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу посетить Киев с визитом остается в силе.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос о том, посетит ли Уиткофф Киев по приглашению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, дипломат ответил: "Приглашение остается в силе".
Напомним, украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.
Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.
