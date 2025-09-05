Приглашение для Уиткоффа приехать в Украину остается в силе, - МИД

Приглашение к спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу посетить Киев с визитом остается в силе.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос о том, посетит ли Уиткофф Киев по приглашению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, дипломат ответил: "Приглашение остается в силе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Напомним, украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.