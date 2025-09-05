РУС
Встреча Зеленского и Уиткоффа Визит Уиткоффа в Украину
Приглашение для Уиткоффа приехать в Украину остается в силе, - МИД

Спецпредставитель США Стив Виткофф

Приглашение к спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу посетить Киев с визитом остается в силе.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос о том, посетит ли Уиткофф Киев по приглашению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, дипломат ответил: "Приглашение остается в силе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф проведет отдельную встречу с Зеленским в Париже, - СМИ

Напомним, украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Его пригласили посетить Украину в ближайшее время.

Інтересно і на х*я гешефтний брайтоньский поц потрібен Україні?
05.09.2025 15:15 Ответить
По морді Вітькі бачимо, Що він ТРУСЛО.
05.09.2025 15:16 Ответить
І мені його спочатку підвезіть. Побалакаю.
05.09.2025 15:26 Ответить
Агент єрмак викликає агента віткоффа. Як чути? Прийом!
05.09.2025 15:32 Ответить
05.09.2025 15:33 Ответить
Нах цей виродок потрібен в Україні? Хіба що на стовпі почепити ублюдка ************* зе те що ця мразота наробила біди
05.09.2025 16:04 Ответить
Шо невже у Покровськ проїдется? Ні? Тоді нах він тут потрібен? У гольф зіграти?
05.09.2025 16:44 Ответить
 
 