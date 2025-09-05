Запрошення для Віткоффа приїхати до України залишається в силі, - МЗС
Запрошення до спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа відвідати Київ з візитом залишається в силі.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання про те, чи відвідає Віткофф Київ на запрошення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, дипломат відповів: "Запрошення залишається в силі".
Нагадаємо, українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.
Його запросили відвідати Україну найближчим часом.
Luis Santos
Sophia-Maria Duglass #550966
Die HARD #603110
Погрібний Олександр
Frol Fedoroff
ALEX SUROVV #593022
Старый зольдат
