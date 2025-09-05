УКР
Новини
306 7

Запрошення для Віткоффа приїхати до України залишається в силі, - МЗС

Спецпредставник США Стів Віткофф

Запрошення до спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа відвідати Київ з візитом залишається в силі.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання про те, чи відвідає Віткофф Київ на запрошення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, дипломат відповів: "Запрошення залишається в силі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф проведе окрему зустріч із Зеленським у Парижі, - ЗМІ

Нагадаємо, українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Його запросили відвідати Україну найближчим часом. 

Автор: 

МЗС (4263) Віткофф Стів (148) Тихий Георгій (33)
Інтересно і на х*я гешефтний брайтоньский поц потрібен Україні?
показати весь коментар
05.09.2025 15:15 Відповісти
По морді Вітькі бачимо, Що він ТРУСЛО.
показати весь коментар
05.09.2025 15:16 Відповісти
І мені його спочатку підвезіть. Побалакаю.
показати весь коментар
05.09.2025 15:26 Відповісти
Агент єрмак викликає агента віткоффа. Як чути? Прийом!
показати весь коментар
05.09.2025 15:32 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2025 15:33 Відповісти
Нах цей виродок потрібен в Україні? Хіба що на стовпі почепити ублюдка ************* зе те що ця мразота наробила біди
показати весь коментар
05.09.2025 16:04 Відповісти
Шо невже у Покровськ проїдется? Ні? Тоді нах він тут потрібен? У гольф зіграти?
показати весь коментар
05.09.2025 16:44 Відповісти
 
 