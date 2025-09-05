1 517 12
Еврокомиссия отреагировала на заявление Путина о месте Украины в ЕС: "Очень приветствуется"
Европейская комиссия положительно отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.
Об этом сообщает главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Да, очень приветствуется, то, что президент Путин признает место Украины в Европейском Союзе", - сказала она, комментируя заявление, процитированное журналистами.
В то же время Пинто подчеркнула, что вопрос о размещении войск на своей территории является исключительно суверенным правом Украины.
Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.
Наступна стадія : " примириттся з нездоланним" - вступом України в НАТО...
Росія стоїть "врозкаряку": або стать "васалом ЄС", або "лягти під Китай"...
Подібне зрозуміють, тільки юристи"... А їх тут, мало...