РУС
Новости Членство Украины в ЕС
Еврокомиссия отреагировала на заявление Путина о месте Украины в ЕС: "Очень приветствуется"

еврокомиссия

Европейская комиссия положительно отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Да, очень приветствуется, то, что президент Путин признает место Украины в Европейском Союзе", - сказала она, комментируя заявление, процитированное журналистами.

В то же время Пинто подчеркнула, что вопрос о размещении войск на своей территории является исключительно суверенным правом Украины.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта

Еврокомиссия (1526) путин владимир (32150) членство в ЕС (1135)
Розшаркались...
05.09.2025 15:55 Ответить
Проблема тільки в тому, що путін заперечує існування самої України. А брехати він може все, що хтось хоче почути.
05.09.2025 15:56 Ответить
Кацап , исчезни !
05.09.2025 16:10 Ответить
Кончені ідіоти вітають новий рецепт який людоїд їм показав. Не вже ви дебілоїди не бачите що людоїд з вас насміхається
05.09.2025 16:06 Ответить
Це у нас яка "стадія переговорів: " "Примириться з "нездоланним"? Прекрасно ...
Наступна стадія : " примириттся з нездоланним" - вступом України в НАТО...
Росія стоїть "врозкаряку": або стать "васалом ЄС", або "лягти під Китай"...
05.09.2025 16:09 Ответить
Все дуже просто. ***** кинув лохам чергову порцію надій поверх лайна і євролохи вже радісно вітають людожера радіючи світлу в кінці тунелю. Насправді ж то потяг їде який знесе все. Бо ***** знає поки раденькі що дурненькі будуть готуватись 100500 років до вступу в ЕС, він захопить всю Україну.
05.09.2025 16:24 Ответить
Захопить, захопить.....
05.09.2025 16:31 Ответить
Заспокойся... Святе правило юриста: "Видихни, коли отримаєш на руки текст рішення Верховного суду..."А решта "вошколупіння"...
Подібне зрозуміють, тільки юристи"... А їх тут, мало...
05.09.2025 16:38 Ответить
Я сиджу спокійно Картеч в пвтронах, "стволи" коло голови. ... Дістану "флейту", коли кацапи зайдуть" - "зіграю"... Не одна кацапка заплаче... Головне - більше прикидаться інвалідом - нак них менше уваги зверають...
05.09.2025 17:00 Ответить
Ну теперь то вы примете Украину в ЕС когда вам уже ваш главный страх разрешил? Или и дальше отмазки будете лепить
05.09.2025 16:10 Ответить
ВІн ще до повномасштабки так казав. Має надію на троянського коня у ЄС, тому, нібито не проти.
05.09.2025 16:30 Ответить
 
 