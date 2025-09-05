Еврокомиссия отреагировала на заявление Путина о месте Украины в ЕС: "Очень приветствуется"

Европейская комиссия положительно отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о том, что он якобы не возражает против членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом сообщает главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Да, очень приветствуется, то, что президент Путин признает место Украины в Европейском Союзе", - сказала она, комментируя заявление, процитированное журналистами.

В то же время Пинто подчеркнула, что вопрос о размещении войск на своей территории является исключительно суверенным правом Украины.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться несмотря на блокирование Венгрией, - Кошта