Єврокомісія відреагувала на заяву Путіна про місце України в ЄС: "Дуже вітається"

Європейська комісія позитивно відреагувала на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито не заперечує проти членства України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє головна речниця Єврокомісії Паула Пінто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Так, дуже вітається, те, що президент Путін визнає місце України в Європейському Союзі", - сказала вона, коментуючи заяву, процитовану журналістами.

Водночас Пінто наголосила, що питання про розміщення військ на своїй території є виключно суверенним правом України.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС.

