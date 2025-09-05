1 174 11
Єврокомісія відреагувала на заяву Путіна про місце України в ЄС: "Дуже вітається"
Європейська комісія позитивно відреагувала на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито не заперечує проти членства України в Європейському Союзі.
Про це повідомляє головна речниця Єврокомісії Паула Пінто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Так, дуже вітається, те, що президент Путін визнає місце України в Європейському Союзі", - сказала вона, коментуючи заяву, процитовану журналістами.
Водночас Пінто наголосила, що питання про розміщення військ на своїй території є виключно суверенним правом України.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС.
Наступна стадія : " примириттся з нездоланним" - вступом України в НАТО...
Росія стоїть "врозкаряку": або стать "васалом ЄС", або "лягти під Китай"...
Подібне зрозуміють, тільки юристи"... А їх тут, мало...