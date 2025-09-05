УКР
Єврокомісія відреагувала на заяву Путіна про місце України в ЄС: "Дуже вітається"

Європейська комісія позитивно відреагувала на слова президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито не заперечує проти членства України в Європейському Союзі.

Про це повідомляє головна речниця Єврокомісії Паула Пінто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Так, дуже вітається, те, що президент Путін визнає місце України в Європейському Союзі", - сказала вона, коментуючи заяву, процитовану журналістами.

Водночас Пінто наголосила, що питання про розміщення військ на своїй території є виключно суверенним правом України.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив, що РФ нібито ніколи не заперечувала проти вступу України до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ України до ЄС мають тривати попри блокування Угорщиною, - Кошта

Розшаркались...
показати весь коментар
05.09.2025 15:55 Відповісти
Проблема тільки в тому, що путін заперечує існування самої України. А брехати він може все, що хтось хоче почути.
показати весь коментар
05.09.2025 15:56 Відповісти
Кацап , исчезни !
показати весь коментар
05.09.2025 16:10 Відповісти
Кончені ідіоти вітають новий рецепт який людоїд їм показав. Не вже ви дебілоїди не бачите що людоїд з вас насміхається
показати весь коментар
05.09.2025 16:06 Відповісти
Це у нас яка "стадія переговорів: " "Примириться з "нездоланним"? Прекрасно ...
Наступна стадія : " примириттся з нездоланним" - вступом України в НАТО...
Росія стоїть "врозкаряку": або стать "васалом ЄС", або "лягти під Китай"...
показати весь коментар
05.09.2025 16:09 Відповісти
Все дуже просто. ***** кинув лохам чергову порцію надій поверх лайна і євролохи вже радісно вітають людожера радіючи світлу в кінці тунелю. Насправді ж то потяг їде який знесе все. Бо ***** знає поки раденькі що дурненькі будуть готуватись 100500 років до вступу в ЕС, він захопить всю Україну.
показати весь коментар
05.09.2025 16:24 Відповісти
Захопить, захопить.....
показати весь коментар
05.09.2025 16:31 Відповісти
Заспокойся... Святе правило юриста: "Видихни, коли отримаєш на руки текст рішення Верховного суду..."А решта "вошколупіння"...
Подібне зрозуміють, тільки юристи"... А їх тут, мало...
показати весь коментар
05.09.2025 16:38 Відповісти
Ну теперь то вы примете Украину в ЕС когда вам уже ваш главный страх разрешил? Или и дальше отмазки будете лепить
показати весь коментар
05.09.2025 16:10 Відповісти
ВІн ще до повномасштабки так казав. Має надію на троянського коня у ЄС, тому, нібито не проти.
показати весь коментар
05.09.2025 16:30 Відповісти
 
 