Дело Полиграфкомбината: Украина впервые вернула из-за границы средства, похищенные в результате коррупционной схемы - более 3,3 млн евро

3,377 млн евро (ориентировочно 163 млн грн по курсу НБУ) поступит в государственный бюджет от французской компании, имеющей отношение к делу НАБУ и САП относительно злоупотреблений на ГП "Полиграфкомбинат "Украина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую оплатит иностранный субъект.

Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля, а 3 сентября его утвердил суд в Париже.

Полиграфкомбинат закупал материалы по завышенным ценам

Расследование НАБУ и САП установило, что Полиграфкомбинат закупал у французской компании материалы по завышенным ценам через эстонскую компанию-прокладку, а бывший директор государственного предприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов.

Также читайте: НАБУ завершило расследование схемы экс-министра Степанова. Он сбежал из Украины два года назад

Кто получил подозрение

Всего в производстве сообщено о подозрении 8 лицам, в частности экс-руководителю госпредприятия.

Совместная следственная группа

Этот результат стал возможным благодаря совместной следственной группе НАБУ, САП, правоохранителей Франции и Эстонии под эгидой Евроюста. Взаимодействие с иностранными коллегами было налажено через платформу ОЭСР GLEN

Глобальную сеть практикующих работников правоохранительных органов, которая помогла наладить устойчивые и партнерские отношения с большим количеством стран. Важную роль в процессе также сыграла инициатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Работу по эффективному представительству интересов Украины во французском суде координировала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также читайте: Экс-министр Степанов получил еще одно подозрение за махинации с изготовлением паспортов. Он сбежал из Украины два года назад и не объявлен в розыск

"Спасибо международным партнерам, САП и Международно-правовому отделу Национального бюро за профессиональное сотрудничество", - отметили в ведомстве.

Что известно о деле экс-министра здравоохранения Степанова?

Как сообщалось, в июле 2023 года НАБУ сообщило Максиму Степанову и еще четырем лицам о подозрениях по делу о завладении средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн. Самому Степанову о подозрении сообщили заочно, потому что оказалось, что еще в начале 2023 года он выехал из Украины за границу и больше не возвращался.

В сентябре 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста. Однако в розыскных списках МВД Максима Степанова пока нет.

Правоохранители выяснили, что в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" Степанов приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества - поставки продукции через "нужную" компанию.

После того он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В НАБУ уточняли, что эта схема действовала в течение 2013-2016 годов. Известно, что в 2011-2016 годах ГП "Полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Максим Степанов. С января 2017 года по апрель 2019 года он возглавлял Одесскую ОГА, а с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля.