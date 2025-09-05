Справа Поліграфкомбінату: Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупційної схеми - понад 3,3 млн євро

3,377 млн євро (орієнтовно 163 млн грн за курсом НБУ) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Поліграфкомбінат закуповував матеріали за завищеними цінами

Розслідування НАБУ і САП встановило, що Поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Також читайте: НАБУ завершило розслідування схеми ексміністра Степанова. Він втік з України два роки тому

Хто дістав підозру

Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.

Спільна слідча група

Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN

Глобальну мережу практикуючих працівників правоохоронних органів, яка допомогла налагодити стійкі та партнерські відносини із великою кількістю країн. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery).

Роботу щодо ефективного представництва інтересів України у французькому суді координувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також читайте: Ексміністр Степанов отримав ще одну підозру за махінації з виготовленням паспортів. Він втік з України два роки тому і не оголошений у розшук

"Дякуємо міжнародним партнерам, САП та Міжнародно-правовому відділу Національного бюро за професійну співпрацю", - наголосили у відомстві.

Що відомо про справу ексміністра охорони здоров'я Степанова?

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Проте у розшукових списках МВС Максима Степанова наразі немає.

Правоохоронці з’ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після того він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

У НАБУ уточнювали, що ця схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Із січня 2017 року по квітень 2019 року він очолював Одеську ОДА, а з березня 2020 року по травень 2021 року був міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля.