РУС
Новости Экспорт нефти РФ
1 841 16

Венгрия покупает российскую нефть, потому что нет другого выбора, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт не может отказаться от российской нефти, потому что якобы "не имеет другого выбора".

Об этом венгерский министр сказал на пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета, его заявление цитирует Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто попросили прокомментировать недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал страны ЕС прекратить покупать российскую нефть.

"Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что не имеет другого выбора, тогда как другие европейские страны тайно покупают российскую нефть обходными путями, потому что она дешевле", - сказал глава МИД Венгрии.

Читайте также: Трамп очень недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть, - Зеленский

"А то, что Венгрия сотрудничает с Россией в вопросах энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе... И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность альтернативного газопровода, ведущего к нам, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном", - сказал венгерский министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, что страны Европы продолжают покупать российскую нефть, в частности речь идет о Венгрии и Словакии.

Читайте также: Индия продолжит покупать российскую нефть, - министр финансов Ситхараман

Автор: 

Венгрия (2108) нефть (1989) Трамп Дональд (6534) Сийярто Петер (359)
Топ комментарии
+14
той хто підтримує вбивцю-є співучасником всіх злочинів вбивці...
показать весь комментарий
05.09.2025 18:52 Ответить
+13
Нема вибору ? Просто з інших продавців відкату не буде
показать весь комментарий
05.09.2025 18:51 Ответить
+8
Трамп дуже незадоволений, що, зокрема, Угорщина і Словаччина купують російську нафту
США відкрито говорять, що ці країни допомагають російській машині війни і нам потрібно все це зупиняти.
В наступні дні будемо спостерігати за шпагатом Фіцо та Орбана
показать весь комментарий
05.09.2025 18:52 Ответить
Через ту "Дружбу" яка вже кульгає майже на обидві ноги? То й що? Мадяр і те виправить згодом...
Якщо на те буде саме політична воля... Рішення приймає "Ставка...", а там переважає не доцільність, а політика. І ця "політика" не завше на користь України (як у 2021-2022 роках). Або загалом з 2019-го....
показать весь комментарий
05.09.2025 20:15 Ответить
трампло ,сам в рашистському "шпагаті",так що мадярсько- словацьких друзів куйла він на шпагат не буде ставити
показать весь комментарий
05.09.2025 19:59 Ответить
Ой бідненькі, зараз розплачуся. 😭
Вся Європа може, а вони ні.
показать весь комментарий
05.09.2025 19:22 Ответить
А Україна обороняється щоб вижити, і атаки на нафтопровод "дружба" є елементом оборони що перерізає артерії яки живлять кацапську терористичну окупаційну та геноцидну війну в Україні. В нас теж немає іншого вибору, або ми вистоїм або счезнем.
показать весь комментарий
05.09.2025 19:33 Ответить
Вибір є завжди!
показать весь комментарий
05.09.2025 19:37 Ответить
Источников полно, просто дисконт отсутствует, смена источников увеличит цену на все, а для орбана это политическое самоубийство. Они там даже не приспособленцы, они реальные иждевенцы на шее у ЕС.
показать весь комментарий
05.09.2025 19:40 Ответить
Вони мають відкати від рф. Палаци будують
показать весь комментарий
05.09.2025 19:42 Ответить
П...ть,не мішки ворочвть.)).
показать весь комментарий
05.09.2025 19:58 Ответить
Трамп сделал жесткое предупреждение странам ЕС: Макрону, Стармеру.... прекратить финансировать Путина, покупая российскую нефть!?
Парадокс, даже, Украина финансирует Путина, покупая российское масло в Индии, где заводы перерабатывают российскую нефть!
показать весь комментарий
05.09.2025 20:03 Ответить
Вибір є завжди.
показать весь комментарий
05.09.2025 20:22 Ответить
 
 