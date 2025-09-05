Венгрия покупает российскую нефть, потому что нет другого выбора, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Будапешт не может отказаться от российской нефти, потому что якобы "не имеет другого выбора".

Об этом венгерский министр сказал на пресс-конференции после заседания венгерско-азербайджанского экономического комитета, его заявление цитирует Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

Сийярто попросили прокомментировать недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал страны ЕС прекратить покупать российскую нефть.

"Венгрия открыто покупает российскую нефть, потому что не имеет другого выбора, тогда как другие европейские страны тайно покупают российскую нефть обходными путями, потому что она дешевле", - сказал глава МИД Венгрии.

"А то, что Венгрия сотрудничает с Россией в вопросах энергетической безопасности, в значительной степени связано с тем, что Европейский Союз отклонил нашу просьбу о помощи в увеличении пропускной способности газопроводов в Юго-Восточной Европе... И вместо того, чтобы увеличить пропускную способность альтернативного газопровода, ведущего к нам, Хорватия увеличила транзитную плату за транспортировку в пять раз по сравнению с европейским эталоном", - сказал венгерский министр.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство тем, что страны Европы продолжают покупать российскую нефть, в частности речь идет о Венгрии и Словакии.

